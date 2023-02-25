24 февраля около 22:30 на 87-м километре шоссе Тарту – Вильянди – Килинги-Нымме в деревне Пуяту волости Вильянди произошло дорожно-транспортное происшествие, где Автомобиль Volkswagen вылетел в кювет, после чего перевернулся на крышу.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Вильянди автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу
В Вильянди автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу
По предварительным данным, водитель Volkswagen не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел в кювет, где машина перевернулась на крышу. Скорая осмотрела водителя на месте, телесных повреждений обнаружено не было. Водитель был трезв и имел право управлять автомобилем.
Согласно прогнозу погоды, переданному Транспортным департаментом, сегодня ночью будет облачно. Местами будет идти снег, на островах также мокрый снег. Температура воздуха и дорог понизится и останется на отметках ниже нуля до утра.
По данным департамента, видимость на дорогах может быть ограничена из-за густого тумана во многих частях Эстонии, существует риск скользкости дорог.