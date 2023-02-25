ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Вильянди автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу

По предварительным данным, водитель Volkswagen не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел в кювет, где машина перевернулась на крышу. Скорая осмотрела водителя на месте, телесных повреждений обнаружено не было. Водитель был трезв и имел право управлять автомобилем.

Согласно прогнозу погоды, переданному Транспортным департаментом, сегодня ночью будет облачно. Местами будет идти снег, на островах также мокрый снег. Температура воздуха и дорог понизится и останется на отметках ниже нуля до утра.