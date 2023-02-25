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Дом, из-за которого Сависаара обвинили в получении взятки, сейчас строится на законных основаниях

Уве Гнадентайх
, журналист
Дом, из-за которого Сависаара обвинили в получении взятки, сейчас строится на законных основаниях
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Фото: Ehitisregister

В Нымме, на месте незаконно снесенного дома и остановленного несколько лет назад решением Горуправы строительства, возобновились работы. Строение стало на этаж ниже. 

То, что происходит вокруг объекта недвижимости на Сихи, 108, фигурировало и в судебном деле Эдгара Сависаара. А именно, недвижимость принадлежала бизнесмену Велло Кунману, который распорядился снести старый дом, чтобы построить новый для своей дочери. Поскольку дом эстонского времени был снесен незаконно, а на его месте началось строительство здание гораздо большей площади, чем было запланировано, городская управа прекратила строительство.

Кунман направил в горуправу для решения вопроса бывшего политика Виллу Рейльяна, который, согласно решению суда, предложил Сависаару взятку, чтобы тот поспособствовал возобновлению стройки. Уголовное дело против Сависаара было закрыто, однако Кунман в 2020 году был осужден за взяточничество.

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