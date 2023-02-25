Дом, из-за которого Сависаара обвинили в получении взятки, сейчас строится на законных основаниях

То, что происходит вокруг объекта недвижимости на Сихи, 108, фигурировало и в судебном деле Эдгара Сависаара. А именно, недвижимость принадлежала бизнесмену Велло Кунману, который распорядился снести старый дом, чтобы построить новый для своей дочери. Поскольку дом эстонского времени был снесен незаконно, а на его месте началось строительство здание гораздо большей площади, чем было запланировано, городская управа прекратила строительство.