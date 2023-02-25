Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson объявил в пятницу о сокращении 8500 рабочих мест по всему миру в рамках программы сокращения расходов.
Ericsson сокращает сотрудников
Ericsson сокращает сотрудников
В конце 2022 года в Ericsson работало 105 000 сотрудников по всему миру.
Компания заявила, что большая часть сокращений произойдет в первой половине этого года, а остальные – в 2024 году.
В конце прошлого года Ericsson объявила о планах сократить расходы на 860 миллионов долларов.
В Швеции будет сокращено 1400 рабочих мест.
Чистая прибыль Ericsson в прошлом году снизилась на 17 процентов до 19,1 миллиарда крон (1,8 миллиарда долларов).
Генеральный директор компании Борье Экхольм заявил в январе, что ближайшие перспективы неясны.
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