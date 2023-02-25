Ericsson сокращает сотрудников

В конце 2022 года в Ericsson работало 105 000 сотрудников по всему миру.

Компания заявила, что большая часть сокращений произойдет в первой половине этого года, а остальные – в 2024 году.

В конце прошлого года Ericsson объявила о планах сократить расходы на 860 миллионов долларов.

В Швеции будет сокращено 1400 рабочих мест.

Чистая прибыль Ericsson в прошлом году снизилась на 17 процентов до 19,1 миллиарда крон (1,8 миллиарда долларов).