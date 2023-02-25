Общественные укрытия не защищают от бомбовых атак

Укрытие в театре Угала могут вместить более 3000 человек. В настоящее время некоторые из подвальных помещений также используются как репетиционный или концертный зал, а также как складское помещение.

Спасательный департамент и Земельный департамент начали отмечать на карте в крупных городах Эстонии общественные здания, где можно укрыться в случае военной угрозы. Например, в Вильянди общественные приюты есть в театре Угала, в центре Сакала, в здании Мянгупеса детского сада Крыллипеса, а также в школах Кесклинна и Якобсони.