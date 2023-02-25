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Общественные укрытия не защищают от бомбовых атак

Маргит Каттай
Общественные укрытия не защищают от бомбовых атак
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Укрытие в театре Угала могут вместить более 3000 человек. В настоящее время некоторые из подвальных помещений также используются как репетиционный или концертный зал, а также как складское помещение.
Укрытие в театре Угала могут вместить более 3000 человек. В настоящее время некоторые из подвальных помещений также используются как репетиционный или концертный зал, а также как складское помещение. Фото: Marko Saarm

Спасательный департамент и Земельный департамент начали отмечать на карте в крупных городах Эстонии общественные здания, где можно укрыться в случае военной угрозы. Например, в Вильянди общественные приюты есть в театре Угала, в центре Сакала, в здании Мянгупеса детского сада Крыллипеса, а также в школах Кесклинна и Якобсони.

Укрытия по всему городу могут вместить около 6 200 человек: детский сад Крыллипеса 1 224, школа Якобсона 700, школа Кесклинна 340 и центр Сакала 457. Самая большая площадь находится в подвале театра Угала, где могут разместиться почти 3 500 человек.

Не является бомбоубежищем

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