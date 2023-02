Фото: три самых популярных объявления о продаже недвижимости

Kunagi rahvas külmavärinaid tekitanud Kopli liinid on viimase paari aasta jooksu nii üles vuntsitud, et seal saab vaat et valge sokiga ringi tuuseldada, ilma, et see räpaseks läheks. Vanad majad on uueks ehitatud ning püsti on löödud ka uusarendusi. Ühes sellises müüakse kolmetoalist korterit, mis on osutunud väga populaarseks pakkumiseks. Vaatamisi on see kuulutus kogunud üle 17 tuhande. Коплиские линии, которые когда-то имели дурную славу, за последние несколько лет претерпели кардинальные изменения. Старые дома перестроены, а также возведены новые. В одном из них продается трехкомнатная квартира, которая оказалось очень популярным предложением. Это объявление набрало более 17 тысяч просмотров.