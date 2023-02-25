Фото: три самых популярных объявления о продаже недвижимости

На первом месте квартира в Нымме

По состоянию на утро 18 февраля это объявление о продаже на портале недвижимости KV.ee просмотрели почти 40 тысяч раз. Двухкомнатная квартира площадью 41,8 м2 расположена на первом этаже двухэтажного дома постройки 1965 года. И квартира, и дом реновированы.

С квартирой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Жилой дом в Нымме. Фото: KV.EE

Квартира в Нымме. Фото: KV.EE

На второе место вышла очень дорогая квартира в Тарту

Более 32 тысяч просмотров собрала квартира в историческом доме в самом центре Тарту. Двухэтажная квартира с высокими потолками настолько велика, что ее можно превратить в две или даже в три отдельные квартиры.

На первом этаже квартиры находятся прихожая, ванная комната, туалет, баня, подсобное помещение/кладовая, кухня, спальня, гостиная и небольшая кладовка рядом с лестницей. На втором этаже расположены три спальни, большая главная спальня с собственной душевой, туалетом и гардеробной, подсобное помещение, санузел, гостиная, комната для хобби, коридор и квартира с отдельным входом, куда осталось провести воду и канализацию.

Объявление о продаже находится ЗДЕСЬ.

Эксклюзивная квартира в Тарту. Фото: KV.EE

Эксклюзивная квартира в Тарту. Фото: KV.EE

На третьем месте квартира на коплиских линиях

Kunagi rahvas külmavärinaid tekitanud Kopli liinid on viimase paari aasta jooksu nii üles vuntsitud, et seal saab vaat et valge sokiga ringi tuuseldada, ilma, et see räpaseks läheks. Vanad majad on uueks ehitatud ning püsti on löödud ka uusarendusi. Ühes sellises müüakse kolmetoalist korterit, mis on osutunud väga populaarseks pakkumiseks. Vaatamisi on see kuulutus kogunud üle 17 tuhande. Коплиские линии, которые когда-то имели дурную славу, за последние несколько лет претерпели кардинальные изменения. Старые дома перестроены, а также возведены новые. В одном из них продается трехкомнатная квартира, которая оказалось очень популярным предложением. Это объявление набрало более 17 тысяч просмотров.

На квартиру площадью 62,2 квадратных метра только что сделали солидную скидку. Сейчас квартира на целых 30 тысяч евро дешевле первоначальной цены, но скидка действует только до конца февраля.

С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Дом на линиях. Фото: KV.EE

Квартира в новом доме на коплиских линиях. Фото: KV.EE

Disable checking Premium suggestions

Disable checking Premium suggestions

Disable checking Premium suggestions

Disable checking Premium suggestions

Disable checking Premium suggestions