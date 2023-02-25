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За минувшие сутки полиция выявила несколько десятков нетрезвых автоводителей

BNS
За минувшие сутки полиция выявила несколько десятков нетрезвых автоводителей
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Полиция.
Полиция. Фото: Sander Ilvest

За минувшие сутки полиция Эстонии отстранила от вождения 32 водителя. Все они были с признаками алкогольного или наркотического опьянения.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, (если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле), может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до трех лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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