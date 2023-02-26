Полицейский: родители нередко не интересуются тем, что происходит с ребенком помимо школы

В передаче приняла участие и участковый полицейский Виктория Мюйриссепп, которой по долгу службы нередко приходится сталкиваться с так называемыми «сложными подростками». По ее оценке, многих родителей интересуют исключительно академические достижения ребенка, а все, что происходит вне стен школы, их как будто и не касается.

«Многие родители зациклены на успеваемости ребенка и абсолютно не интересуются тем, чем ребенок занимается помимо школы, что его интересует, с кем он общается. И часто складывается ситуация, когда родитель не имеет ни малейшего представления о том, что ребенок делает в свободное время – он же хорошо учится», – сказала участковый полицейский.