В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о правах и обязанностях подростков. Кроме этого, собравшиеся в студии эксперты и гости обсудят разные модели взаимодействия с подростками в семье.
Полицейский: родители нередко не интересуются тем, что происходит с ребенком помимо школы
В передаче приняла участие и участковый полицейский Виктория Мюйриссепп, которой по долгу службы нередко приходится сталкиваться с так называемыми «сложными подростками». По ее оценке, многих родителей интересуют исключительно академические достижения ребенка, а все, что происходит вне стен школы, их как будто и не касается.
«Многие родители зациклены на успеваемости ребенка и абсолютно не интересуются тем, чем ребенок занимается помимо школы, что его интересует, с кем он общается. И часто складывается ситуация, когда родитель не имеет ни малейшего представления о том, что ребенок делает в свободное время – он же хорошо учится», – сказала участковый полицейский.
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Подросток – тоже человек» уже в этот понедельник, 27.02, на телеканале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.