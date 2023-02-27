В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о правах и обязанностях подростков. Кроме этого, собравшиеся в студии эксперты и гости обсудят разные модели взаимодействия с подростками в семье.
Психолог Дома ребенка: детей нужно учить говорить «нет»
Жаркие дебаты в студии вызвала формулировка из учебника человековедения для младшей школы – «мое тело принадлежит мне». Участники передачи попросили специалистов подробнее объяснить эту фразу и ее смысл. По словам представителя Дома ребенка, психолога Лилии Ткач, словам которой ребенка уже с малых лет нужно обучать защищать свои границы.
«Сама эта фраза вырвана из контекста, там следует продолжение: это значит, что никто без моего разрешения не имеет права меня трогать, прикасаться ко мне или иным образом взаимодействовать со мной. Это значит, что никто не имеет права меня толкнуть, ударить и даже тот же доктор, который осматривает меня, должен спросить моего разрешения: "Можешь ли ты поднять кофточку? Могу ли я тебя послушать?" Через это мы обучаем своих детей уважать границы других людей. Например, у меня спрашивает мой папа или моя мама: "Я могу тебя обнять?" "Могу я тебя поцеловать?" – потому что у нас, родителей, прилив нежности происходит внезапно, а ребенок в этот момент может быть занят своими делами и он не хочет целоваться и обниматься. Тогда получается, что мы эту свою родительскую любовь навязываем. И это не навязывание регламентации, это информирование. Ребенок узнает, что он может сказать: "Стоп, нет!"», – пояснила Лилия Ткач.
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Подросток – тоже человек» уже в этот понедельник, 27.02, на телеканале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.