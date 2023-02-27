Психолог Дома ребенка: детей нужно учить говорить «нет»

«Сама эта фраза вырвана из контекста, там следует продолжение: это значит, что никто без моего разрешения не имеет права меня трогать, прикасаться ко мне или иным образом взаимодействовать со мной. Это значит, что никто не имеет права меня толкнуть, ударить и даже тот же доктор, который осматривает меня, должен спросить моего разрешения: "Можешь ли ты поднять кофточку? Могу ли я тебя послушать?" Через это мы обучаем своих детей уважать границы других людей. Например, у меня спрашивает мой папа или моя мама: "Я могу тебя обнять?" "Могу я тебя поцеловать?" – потому что у нас, родителей, прилив нежности происходит внезапно, а ребенок в этот момент может быть занят своими делами и он не хочет целоваться и обниматься. Тогда получается, что мы эту свою родительскую любовь навязываем. И это не навязывание регламентации, это информирование. Ребенок узнает, что он может сказать: "Стоп, нет!"», – пояснила Лилия Ткач.