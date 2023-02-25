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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В парке Юрьевой ночи отметили годовщину Эстонской Республики

rus.postimees.ee
В парке Юрьевой ночи отметили годовщину Эстонской Республики
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24 февраля управа района Ласнамяэ отметила 105-ю годовщину Эстонской Республики в парке Юрьевой ночи.

В этот день в парке Юрьевой ночи финалист конкурса Eesti Laul Янек Валгепеа исполнил гимн Эстонской Республики, ученики Таллиннской гимназии Лаагна прочли «Манифест ко всем народам Эстонии», были возложены венки, прозвучали торжественные речи и, конечно же, в башне парка Юрьевой ночи был зажжен огонь.

После окончания церемонии у всех была возможность обменяться мыслями и пожеланиями в честь годовщины республики на свежем воздухе. Поддержать дух и тело, а вместе с ними и праздничное настроение, помог предлагаемый на месте горячий суп.

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