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День независимости в Йыхви: настоящий парад

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
День независимости в Йыхви: настоящий парад
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Торжественная церемония началась с поднятия государственного фага в 7.23.
Торжественная церемония началась с поднятия государственного фага в 7.23. Фото: Денис Антонов

Впервые в Йыхви День независимости Эстонии горожане отметили настоящим парадом. В честь празднования 105 годовщины образования нашей страны на музыкальной площади около городского концертного зала собрались сотни жителей и гостей города.

Организатором мероприятия выступили сотрудники Йыхвиского центра культуры и интересов. В рамках торжества на музыкальной площади хор мальчиков Йыхвиской основной школы порадовал участников праздника песнями, а ансамбль народного танца Gevi - традиционными эстонскими танцами.

Хор мальчиков Йыхвиской основной школы.
Хор мальчиков Йыхвиской основной школы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Официальная часть была продолжена на центральной площади, где представители городской власти, жители и гости Йыхви возложили цветы к памятнику генералу Тыниссону, а потом почтили память всех погибших возложением венков в церковном парке к монументу, посвященному павшим в Освободительной войне.

Атмосфера праздника чувствовалась во всем, а от улыбок и песен было тепло радостно, несмотря на морозное утро.
Атмосфера праздника чувствовалась во всем, а от улыбок и песен было тепло радостно, несмотря на морозное утро. Фото: Денис Антонов

Всем участникам праздничного мероприятия предложили горячие крендели и чай.

Всем участникам праздничного мероприятия предложили горячие крендели и чай.
Всем участникам праздничного мероприятия предложили горячие крендели и чай. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik.
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