День независимости в Йыхви: настоящий парад

Организатором мероприятия выступили сотрудники Йыхвиского центра культуры и интересов. В рамках торжества на музыкальной площади хор мальчиков Йыхвиской основной школы порадовал участников праздника песнями, а ансамбль народного танца Gevi - традиционными эстонскими танцами.

Официальная часть была продолжена на центральной площади, где представители городской власти, жители и гости Йыхви возложили цветы к памятнику генералу Тыниссону, а потом почтили память всех погибших возложением венков в церковном парке к монументу, посвященному павшим в Освободительной войне.