Впервые в Йыхви День независимости Эстонии горожане отметили настоящим парадом. В честь празднования 105 годовщины образования нашей страны на музыкальной площади около городского концертного зала собрались сотни жителей и гостей города.
День независимости в Йыхви: настоящий парад
День независимости в Йыхви: настоящий парад
Организатором мероприятия выступили сотрудники Йыхвиского центра культуры и интересов. В рамках торжества на музыкальной площади хор мальчиков Йыхвиской основной школы порадовал участников праздника песнями, а ансамбль народного танца Gevi - традиционными эстонскими танцами.
Официальная часть была продолжена на центральной площади, где представители городской власти, жители и гости Йыхви возложили цветы к памятнику генералу Тыниссону, а потом почтили память всех погибших возложением венков в церковном парке к монументу, посвященному павшим в Освободительной войне.
Всем участникам праздничного мероприятия предложили горячие крендели и чай.
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