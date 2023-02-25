Редкое предложение: в Старом городе продается театр!

Здание с сильной энергетикой берет свое начало в конце XIX века, театральным оно стало в 1920-е годы, когда здесь работал Hommikuteater - «Утренний театр», который в советское время стал называться Народным театром имени П. Пинна. История театра фон Краля началась в этом здании в 1992 году, говорится в объявлении о продаже.

Там же даются советы относительно возможных будущих функций бывшего театра: здание может стать бутик-отелем или хостелом — все зависит от желания и видения нового хозяина. Также оно идеально подходит для закрытого клуба или варьете. Здесь есть большой зал и сцена, где длинноногие танцовщицы могли бы зажигательно исполнять канкан, джигу или каэраяан... В здании напротив скоро откроется элитное казино Bombay Club, гостям которого вместо игры в покер, может быть, захочется посмотреть варьете. Даже человек с не самой сильной деловой хваткой может понять, что насколько состоятельные клиенты будут посещать заведение через дорогу.