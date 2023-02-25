Прямой эфир ⟩ В Таллинне проходит шествие единства и благодарности

В Таллинне с 14:30 до 16:00 проходит шествие единства и благодарности. Символом шествия является защитная сетка в цветах украинско-эстонского флага, сплетенная украинскими и эстонскими девушками. Защитная сеть является напоминанием о том, что Украина объединила страны для защиты цивилизации и будущего от темных империалистических сил неонацизма.