В Таллинне с 14:30 до 16:00 проходит шествие единства и благодарности. Символом шествия является защитная сетка в цветах украинско-эстонского флага, сплетенная украинскими и эстонскими девушками. Защитная сеть является напоминанием о том, что Украина объединила страны для защиты цивилизации и будущего от темных империалистических сил неонацизма.
Прямой эфир ⟩ В Таллинне проходит шествие единства и благодарности
В Таллинне проходит шествие единства и благодарности
Сбор состоялся 25 февраля в 14.15 во дворе Украинского культурного центра в Таллинне (Лаборатоориуми 22). Шествие проходит по улицам Старого города и завершится на площади Вабадузе.
Мероприятие организовано Конгрессом украинцев Эстонии в сотрудничестве с посольством Украины в рамках международной акции «365 дней в войне, которая длится 9 лет» под эгидой Всемирного конгресса Украины.
«24 февраля отмечалась годовщина полномасштабного вторжения России в Украину в войне, которую Россия ведет против нашей родины уже девять лет. Весь цивилизованный мир поддерживает Украину - оказывает военную, гуманитарную, финансовую помощь, предоставляет убежище беженцам от войны. Украинцы благодарят все страны-партнеры за поддержку», - говорится в пресс-релизе.