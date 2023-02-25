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По всей Эстонии объявлено предупреждение о гололедице

BNS
По всей Эстонии объявлено предупреждение о гололедице
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Гололедица. Фото иллюстративное.
Гололедица. Фото иллюстративное. Фото: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Агентство окружающей среды дало предупреждение о гололедице первой степени по материковой Эстонии и островам.

В субботу по многим регионам пройдут снегопады, местами метели. Ветер северо-восточный, 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса мороза.

Кроме того, в северной части Балтийского моря северо-восточный и северный ветер порывами будет достигать 20 м/с. В западной части Финского залива, проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива порывы северо-восточного ветра местами будут достигать 17 м/с.

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