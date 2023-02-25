Девятого февраля жители Вирумаа Райво Олев, Мартин Таннинг и Эрко Лайдинен разместили в Facebook призыв собрать пожертвования на покупку машины скорой помощи для отправки в Украину. В среду они смогли увидеть отремонтированную и обновленную машину во дворе волонтерского спасательного отряда Кадрина и пожертвовать медицинские принадлежности.
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Модернизированную машину скорой помощи готовят к отправке в Украину
Модернизированную машину скорой помощи готовят к отправке в Украину
В обращении на Facebook мужчины написали, что цель инициативы - построить новую машину скорой помощи для волонтеров Frontline Medics, которая сможет перевозить по двое носилок за раз, чтобы ускорить транспортировку раненых из стационарных пунктов вблизи фронта в госпиталь.