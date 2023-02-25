Модернизированную машину скорой помощи готовят к отправке в Украину

В обращении на Facebook мужчины написали, что цель инициативы - построить новую машину скорой помощи для волонтеров Frontline Medics, которая сможет перевозить по двое носилок за раз, чтобы ускорить транспортировку раненых из стационарных пунктов вблизи фронта в госпиталь.

Volkswagen Crafter из Шотландии был куплен в Польше через дилера за 9 000 евро. Автомобилю девять лет и 200 000 километров пробега, в нем были заменены фильтры и масло, а также проведен капитальный ремонт салона. Было найдено место для двух носилок, установлены полки и мигалки. Еще предстоит работа над внутренним освещением.