Польская нефтяная компания PKN Orlen объявила в субботу, что Россия приостановила поставки нефти по трубопроводу «Дружба», что повлияло примерно на десять процентов потребностей компании.
Россия прекратила поставки нефти в Польшу
«Поставки в Польшу по трубопроводу "Дружба" были приостановлены Россией», - сообщила польская компания информационному агентству AFP.
«Мы эффективно обеспечиваем поставки. Россия приостановила поставки в Польшу, к чему мы готовы», - написал в Twitter генеральный директор компании Даниэль Обайтек.
Компания Orlen заявила, что она сможет полностью обеспечить свои нефтеперерабатывающие заводы морским путем и что потребители не пострадают от действий России.
Трубопровод «Дружба», по которому нефть поставляется в Польшу и Германию, а также в Венгрию, Чехию и Словакию, был освобожден от санкций ЕС, чтобы помочь странам с ограниченными альтернативными поставками. Российская нефть составляет около 10 процентов поставок в Польшу после того, как Варшава сократила импорт после вторжения России в Украину в прошлом году.