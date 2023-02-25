Россия прекратила поставки нефти в Польшу

Компания Orlen заявила, что она сможет полностью обеспечить свои нефтеперерабатывающие заводы морским путем и что потребители не пострадают от действий России.

Трубопровод «Дружба», по которому нефть поставляется в Польшу и Германию, а также в Венгрию, Чехию и Словакию, был освобожден от санкций ЕС, чтобы помочь странам с ограниченными альтернативными поставками. Российская нефть составляет около 10 процентов поставок в Польшу после того, как Варшава сократила импорт после вторжения России в Украину в прошлом году.