Высокие цены, ошибки в энергетике, НСО на продукты питания и лекарства, ударивший по среднему классу ступенчатый подоходный налог стали предметом острой полемики на больших предвыборных дебатах Rus.Postimees / Kanal 7.
Политики назвали виновников высоких цен, не забыв о зеленом повороте и несправедливых налогах
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин («Ээсти 200») убежден, что высокая инфляция обусловлена на 40% ошибками предыдущего правительства в энергетике и сланцевой промышленности. Представитель EKRE Март Каллас не сомневается, что все идет от зеленого поворота и закрытия трех энергоблоков в Нарве: «Недопустимо, чтобы эстонский народ покупал собственное электричество по биржевым ценам».
Кроме того, Каллас посетовал, что на последнем заседании Рийгикогу, когда в зале обсуждали снижение НСО на продукты питания и лекарства, «за» проголосовали только 12 членов фракции EKRE, депутаты от других партий, ратующие за снижение налогов, просто отсутствовали в зале. Слова расходятся с делом?
Центристам и социал-демократам пришлось разъяснять, что стоит за такой непоследовательностью действий. Одновременно выяснилось, что партия «Ээсти 200», пока не представленная в парламенте, вообще не поддерживает снижение налогов на продукты питания, поскольку считает, что от этого выиграют в первую очередь богатые люди, потребляющие больше других.
Не менее жаркий спор развернулся вокруг изменения системы подоходного налога. Центрист Вадим Белобровцев отметил, что единая налоговая ставка, за которую ратует Партия реформ, – это давно изжившая себя схема. Реформист Евгений Криштафович не менее резко отозвался о налоговой политике центристов: «Ползучий ступенчатый подоходный налог несправедливо ударил по среднему классу!».
Цитаты из дискуссии о проблемах экономики (на видео начиная с 14-й минуты):
Март Каллас (EKRE): – В Рийгикогу в среду обсуждали снижение налогов на лекарства и продукты питания, «за» проголосовали только 12 членов фракции EKRE, остальные партии просто отсутствовали. Неужели для них это вообще не вопрос?
Вадим Белобровцев (ЦП): – Мне сложно комментировать действия парламентариев, но понятно, что из оппозиции не поменять налоговую систему, да еще и перед выборами. При этом в предвыборной программе центристов четко прописано, что нужно снизить НСО на предметы первой необходимости: до 5% на продукты питания и лекарства.
Максим Ильин («Ээсти 200»): – «Ээсти 200» не поддерживает понижение налогов на продукты питания. Мы считаем, что от этого выиграют в первую очередь богатые люди, поскольку они потребляют больше. Нужно пересматривать подоходный налог для людей с небольшим и средним достатком, он должен быть ниже, чем у богатых.
Эдуард Одинец (СДПЭ): – Социал-демократы поддерживают снижение НСО на рецептурные лекарства, культурные и спортивные мероприятия, книги и периодику. Популистские решения, которые выносятся на голосование за пару недель до выборов, невозможно поддерживать, поскольку они касаются нового парламента, правительства и бюджетной политики.
Март Каллас (EKRE): – Высокие цены, дорогое электричество – всё идет от зеленого поворота. Мы закрыли три энергоблока в Нарве, которые могли бы работать еще 20-25 лет.
Максим Ильин («Ээсти 200»): – Теперь уже нет смысла вводить их обратно в эксплуатацию, поскольку расходы на реновацию слишком высоки.
Считаю, что снижение НСО и корреляция подоходного налога – это уже тушение пожара. Ошибочные стратегические решения были сделаны где-то в 2018 году, когда правительство во главе с ЦП решило сократить сланцевую промышленность. В Ида-Вирумаа приехала Кадри Симсон и сказала: всё, переходим на зеленую энергетику. Плоды тех ошибок мы пожинаем сегодня.
Нынешняя высокая инфляция на 40% обусловлена ошибками предыдущего правительства в энергетике и сланцевой промышленности.
Март Каллас (EKRE): – Во времена первого правительства Ратаса в союзе с соцдемами и EKRE Март Хельме поехал в Ида-Вирумаа и остановил всю эту глупость.
Вадим Белобровцев (ЦП): – Убежден, что в данной ситуации нужно говорить не про зеленый переход, сланцевую промышленность и т.д. Людей тревожит то, что к рекордной по Европе инфляции добавился рекордный Euribor, ударивший по всем семьям, которые взяли кредиты.
За электричество приходилось месяцами платить сумасшедшие суммы, после чего появилась универсальная услуга, которая вопреки ожиданиям экономным тарифом не оказалась. Нужно признать, что в государстве сложилась тяжелая экономическая ситуация. Мы видим, как много внимания уделяется гособороне. Считаю, что пора бы уже обратить внимание и на происходящее в экономике. Нужно пересматривать налоговую систему и внедрять помощь не только простым жителям, но и предприятиям, ведь сейчас на какую-то поддержку могут рассчитывать только микропреприятия. Крупные же предприятия, главные поставщики рабочих мест, остаются ни с чем. И они все чаще закрываются.
Евгений Криштафович (Партия реформ): – Две трети опрошенных на улице людей сказали корреспонденту Kanal 7, что испытывают трудности с оплатой регулярных счетов, покупкой лекарств, продуктов и предметов первой необходимости.
В первую очередь об этом говорили пенсионеры. Для них есть новость: пенсия снова повысится, составив после индексации в среднем 700 евро. И в качестве метода борьбы с бедностью нынешнее правительство освободило среднюю пенсию от подоходного налога. Это было необходимо сделать и дорого обошлось бюджету (в 245,8 млн евро), но это нужно было сделать.
И это не отменяет того, что среднему классу тоже нужно дать больше денег. Как это сделать? Провести налоговую реформу и вернуться к единой налоговой ставке: 20% без порога в 1200 евро; 700 евро не облагаемый налогом минимум для всех.
Эдуард Одинец (СДПЭ): – Такая реформа больше поможет богатым!
Евгений Криштафович (Партия реформ): – Напоминаю, что у нас уже сейчас минимальная ставка работника культуры 1600 евро. Столько же получает учитель, а полицейские – 1800 евро. После налоговой реформы каждый из них получит дополнительно от 70 до 140 евро в месяц. Это нужно сделать! Ползучий ступенчатый подоходный налог несправедливо ударил по среднему классу!
Эдуард Одинец (СДПЭ): – В Ида-Вирумаа столько не получают!
Хендрик Агур («Отечество»): – Согласен с Эдуардом Одинцом, что неправильно говорить о снижении налогов перед выборами. Isamaa думает о долгосрочной перспективе, в которой важнее всего – качественное образование для населения. Именно в это надо вкладывать немалые средства!
Малообеспеченным людям кратковременные меры поддержки не помогают. Нужно по-другому воспитывать будущее поколение, которое сможет принимать умные решения.
Максим Ильин («Ээсти 200»): – Прибыли от продажи квот СО2 растут, в госбюджет поступило на 100 млн евро больше, чем планировалось. Эти средства можно было бы инвестировать не только в улучшение энергосбережения зданий. В ситуации высокой инфляции и больших скачков цен на энергоресурсы можно было бы направить деньги в компенсацию расходов предприятий и частных лиц на электричество и газ. Срок окупаемости инвестиций в энергосберегающие технологии исчисляется десятилетиями, люди столько ждать не могут, они хотят реальной и конкретной помощи прямо сейчас.
Эдуард Одинец (СДПЭ): – Мы настаиваем, чтобы минимальная зарплата и средняя пенсия составляли не менее 1200 евро. Мы поддерживаем изменения в налоговой системе, но ни в коем случае не идею реформистов: мы против одинакового налога для всех! Получатели более высоких зарплат должны больше вкладываться в развитие государства.
Вадим Белобровцев (ЦП): – В развитых европейских странах такой подход практикуется уже десятилетиями. Единая налоговая ставка – это давно изжившая себя схема.
Март Каллас (EKRE): – Наша партия предлагает снижение акцизов на топливо, электричество и алкоголь. Необходимо заняться проблемой СО2 и прочими экологическими налогами. Мы требуем, чтобы Elektrilevi продавало электричество Эстонии не через биржу, а напрямую, и только остатки бы отдавались на биржу. Недопустимо, чтобы эстонский народ покупал электричество по биржевым ценам.
– За счет сего наполнять госбюджет?
Максим Ильин («Ээсти 200»): – Отмечу, что бюрократия губит регионы. И хотя об этом предпочитают не говорить, но в Эстонии – очень высокий уровень бюрократии, убивающий на корню различные инвестиции в регионы. У нас планировки под инвестиционные проекты составляются шесть лет. Государством, по сути, управляют чиновники. Как мэр города я с этим постоянно сталкиваюсь: из одного министерства меня отфутболивают в другое, затем – в третье, а потом возвращают обратно. Там не скрывают, что не о чем говорить при текущем министре, все равно потом придет другой. Наше предложение – провести государственную реформу на уровне министерств и госучреждений. Это поможет уменьшить бюрократию и увеличить потоки денег в регионы, улучшив экономическую составляющую. И тогда не придется разглагольствовать о поднятии пенсий, они будут повышаться автоматически благодаря индексации.
– Чем утешить народ?
Вадим Белобровцев (ЦП): – Скоро выборы, правительство сменится.
Эдуард Одинец (СДПЭ): – Не факт, что сменится.
Ведущий: – Не факт, что смена правительства принесет утешение.
Евгений Криштафович (Партия реформ): – Рейтинги не оставляют сомнений (в победе Партии реформ – прим. ред.).
Март Каллас (EKRE): – Кто этим рейтингам верит?
Эдуард Одинец (СДПЭ): – Нужно повышать уровень жизни, благодаря чему в казну поступит больше налогов, и развивать предпринимательство, чтобы открывались рабочие места. Соцдемы предлагают набор инвестиционных мер, в том числе – наукоемких.
Дебаты провели Елена Поверина и Дмитрий Кукушкин.