Политики назвали виновников высоких цен, не забыв о зеленом повороте и несправедливых налогах

Нынешняя высокая инфляция на 40% обусловлена ошибками предыдущего правительства в энергетике и сланцевой промышленности.

Март Каллас (EKRE): – Во времена первого правительства Ратаса в союзе с соцдемами и EKRE Март Хельме поехал в Ида-Вирумаа и остановил всю эту глупость.

Вадим Белобровцев (ЦП): – Убежден, что в данной ситуации нужно говорить не про зеленый переход, сланцевую промышленность и т.д. Людей тревожит то, что к рекордной по Европе инфляции добавился рекордный Euribor, ударивший по всем семьям, которые взяли кредиты.

Вадим Белобровцев, ЦП Фото: Sander Ilvest / Postimees

За электричество приходилось месяцами платить сумасшедшие суммы, после чего появилась универсальная услуга, которая вопреки ожиданиям экономным тарифом не оказалась. Нужно признать, что в государстве сложилась тяжелая экономическая ситуация. Мы видим, как много внимания уделяется гособороне. Считаю, что пора бы уже обратить внимание и на происходящее в экономике. Нужно пересматривать налоговую систему и внедрять помощь не только простым жителям, но и предприятиям, ведь сейчас на какую-то поддержку могут рассчитывать только микропреприятия. Крупные же предприятия, главные поставщики рабочих мест, остаются ни с чем. И они все чаще закрываются.

Евгений Криштафович (Партия реформ): – Две трети опрошенных на улице людей сказали корреспонденту Kanal 7, что испытывают трудности с оплатой регулярных счетов, покупкой лекарств, продуктов и предметов первой необходимости.

Евгений Криштафович, Партия реформ Фото: Sander Ilvest / Postimees