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Политики назвали виновников высоких цен, не забыв о зеленом повороте и несправедливых налогах

«Бюрократия губит регионы!»
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Политики назвали виновников высоких цен, не забыв о зеленом повороте и несправедливых налогах
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Хендрик Агур («Отечество»), Максим Ильин («Ээсти 200»), Эдуард Одинец (СДПЭ)
Хендрик Агур («Отечество»), Максим Ильин («Ээсти 200»), Эдуард Одинец (СДПЭ) Фото: Sander Ilvest / Postimees

Высокие цены, ошибки в энергетике, НСО на продукты питания и лекарства, ударивший по среднему классу ступенчатый подоходный налог стали предметом острой полемики на больших предвыборных дебатах Rus.Postimees / Kanal 7.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин («Ээсти 200») убежден, что высокая инфляция обусловлена на 40% ошибками предыдущего правительства в энергетике и сланцевой промышленности. Представитель EKRE Март Каллас не сомневается, что все идет от зеленого поворота и закрытия трех энергоблоков в Нарве: «Недопустимо, чтобы эстонский народ покупал собственное электричество по биржевым ценам».

Март Каллас, EKRE
Март Каллас, EKRE Фото: Sander Ilvest / Postimees

Кроме того, Каллас посетовал, что на последнем заседании Рийгикогу, когда в зале обсуждали снижение НСО на продукты питания и лекарства, «за» проголосовали только 12 членов фракции EKRE, депутаты от других партий, ратующие за снижение налогов, просто отсутствовали в зале. Слова расходятся с делом?

Центристам и социал-демократам пришлось разъяснять, что стоит за такой непоследовательностью действий. Одновременно выяснилось, что партия «Ээсти 200», пока не представленная в парламенте, вообще не поддерживает снижение налогов на продукты питания, поскольку считает, что от этого выиграют в первую очередь богатые люди, потребляющие больше других.

Не менее жаркий спор развернулся вокруг изменения системы подоходного налога. Центрист Вадим Белобровцев отметил, что единая налоговая ставка, за которую ратует Партия реформ, – это давно изжившая себя схема. Реформист Евгений Криштафович не менее резко отозвался о налоговой политике центристов: «Ползучий ступенчатый подоходный налог несправедливо ударил по среднему классу!».

Цитаты из дискуссии о проблемах экономики (на видео начиная с 14-й минуты):

Март Каллас (EKRE): – В Рийгикогу в среду обсуждали снижение налогов на лекарства и продукты питания, «за» проголосовали только 12 членов фракции EKRE, остальные партии просто отсутствовали. Неужели для них это вообще не вопрос?

Вадим Белобровцев (ЦП): – Мне сложно комментировать действия парламентариев, но понятно, что из оппозиции не поменять налоговую систему, да еще и перед выборами. При этом в предвыборной программе центристов четко прописано, что нужно снизить НСО на предметы первой необходимости: до 5% на продукты питания и лекарства.

Максим Ильин («Ээсти 200»): – «Ээсти 200» не поддерживает понижение налогов на продукты питания. Мы считаем, что от этого выиграют в первую очередь богатые люди, поскольку они потребляют больше. Нужно пересматривать подоходный налог для людей с небольшим и средним достатком, он должен быть ниже, чем у богатых.

Эдуард Одинец (СДПЭ): – Социал-демократы поддерживают снижение НСО на рецептурные лекарства, культурные и спортивные мероприятия, книги и периодику. Популистские решения, которые выносятся на голосование за пару недель до выборов, невозможно поддерживать, поскольку они касаются нового парламента, правительства и бюджетной политики.

Март Каллас (EKRE): – Высокие цены, дорогое электричество – всё идет от зеленого поворота. Мы закрыли три энергоблока в Нарве, которые могли бы работать еще 20-25 лет.

Максим Ильин («Ээсти 200»): – Теперь уже нет смысла вводить их обратно в эксплуатацию, поскольку расходы на реновацию слишком высоки.

Считаю, что снижение НСО и корреляция подоходного налога – это уже тушение пожара. Ошибочные стратегические решения были сделаны где-то в 2018 году, когда правительство во главе с ЦП решило сократить сланцевую промышленность. В Ида-Вирумаа приехала Кадри Симсон и сказала: всё, переходим на зеленую энергетику. Плоды тех ошибок мы пожинаем сегодня.

Нынешняя высокая инфляция на 40% обусловлена ошибками предыдущего правительства в энергетике и сланцевой промышленности.

Март Каллас (EKRE): – Во времена первого правительства Ратаса в союзе с соцдемами и EKRE Март Хельме поехал в Ида-Вирумаа и остановил всю эту глупость.

Вадим Белобровцев (ЦП): – Убежден, что в данной ситуации нужно говорить не про зеленый переход, сланцевую промышленность и т.д. Людей тревожит то, что к рекордной по Европе инфляции добавился рекордный Euribor, ударивший по всем семьям, которые взяли кредиты.

Вадим Белобровцев, ЦП
Вадим Белобровцев, ЦП Фото: Sander Ilvest / Postimees

За электричество приходилось месяцами платить сумасшедшие суммы, после чего появилась универсальная услуга, которая вопреки ожиданиям экономным тарифом не оказалась. Нужно признать, что в государстве сложилась тяжелая экономическая ситуация. Мы видим, как много внимания уделяется гособороне. Считаю, что пора бы уже обратить внимание и на происходящее в экономике. Нужно пересматривать налоговую систему и внедрять помощь не только простым жителям, но и предприятиям, ведь сейчас на какую-то поддержку могут рассчитывать только микропреприятия. Крупные же предприятия, главные поставщики рабочих мест, остаются ни с чем. И они все чаще закрываются.

Евгений Криштафович (Партия реформ): – Две трети опрошенных на улице людей сказали корреспонденту Kanal 7, что испытывают трудности с оплатой регулярных счетов, покупкой лекарств, продуктов и предметов первой необходимости.

Евгений Криштафович, Партия реформ
Евгений Криштафович, Партия реформ Фото: Sander Ilvest / Postimees

В первую очередь об этом говорили пенсионеры. Для них есть новость: пенсия снова повысится, составив после индексации в среднем 700 евро. И в качестве метода борьбы с бедностью нынешнее правительство освободило среднюю пенсию от подоходного налога. Это было необходимо сделать и дорого обошлось бюджету (в 245,8 млн евро), но это нужно было сделать.

И это не отменяет того, что среднему классу тоже нужно дать больше денег. Как это сделать? Провести налоговую реформу и вернуться к единой налоговой ставке: 20% без порога в 1200 евро; 700 евро не облагаемый налогом минимум для всех.

Эдуард Одинец (СДПЭ): – Такая реформа больше поможет богатым!

Евгений Криштафович (Партия реформ): – Напоминаю, что у нас уже сейчас минимальная ставка работника культуры 1600 евро. Столько же получает учитель, а полицейские – 1800 евро. После налоговой реформы каждый из них получит дополнительно от 70 до 140 евро в месяц. Это нужно сделать! Ползучий ступенчатый подоходный налог несправедливо ударил по среднему классу!

Эдуард Одинец (СДПЭ): – В Ида-Вирумаа столько не получают!

Хендрик Агур («Отечество»): – Согласен с Эдуардом Одинцом, что неправильно говорить о снижении налогов перед выборами. Isamaa думает о долгосрочной перспективе, в которой важнее всего – качественное образование для населения. Именно в это надо вкладывать немалые средства!

Малообеспеченным людям кратковременные меры поддержки не помогают. Нужно по-другому воспитывать будущее поколение, которое сможет принимать умные решения.

Максим Ильин («Ээсти 200»): – Прибыли от продажи квот СО2 растут, в госбюджет поступило на 100 млн евро больше, чем планировалось. Эти средства можно было бы инвестировать не только в улучшение энергосбережения зданий. В ситуации высокой инфляции и больших скачков цен на энергоресурсы можно было бы направить деньги в компенсацию расходов предприятий и частных лиц на электричество и газ. Срок окупаемости инвестиций в энергосберегающие технологии исчисляется десятилетиями, люди столько ждать не могут, они хотят реальной и конкретной помощи прямо сейчас.

Эдуард Одинец (СДПЭ): – Мы настаиваем, чтобы минимальная зарплата и средняя пенсия составляли не менее 1200 евро. Мы поддерживаем изменения в налоговой системе, но ни в коем случае не идею реформистов: мы против одинакового налога для всех! Получатели более высоких зарплат должны больше вкладываться в развитие государства.

Вадим Белобровцев (ЦП): – В развитых европейских странах такой подход практикуется уже десятилетиями. Единая налоговая ставка – это давно изжившая себя схема.

Март Каллас (EKRE): – Наша партия предлагает снижение акцизов на топливо, электричество и алкоголь. Необходимо заняться проблемой СО2 и прочими экологическими налогами. Мы требуем, чтобы Elektrilevi продавало электричество Эстонии не через биржу, а напрямую, и только остатки бы отдавались на биржу. Недопустимо, чтобы эстонский народ покупал электричество по биржевым ценам.

– За счет сего наполнять госбюджет?

Максим Ильин («Ээсти 200»): – Отмечу, что бюрократия губит регионы. И хотя об этом предпочитают не говорить, но в Эстонии – очень высокий уровень бюрократии, убивающий на корню различные инвестиции в регионы. У нас планировки под инвестиционные проекты составляются шесть лет. Государством, по сути, управляют чиновники. Как мэр города я с этим постоянно сталкиваюсь: из одного министерства меня отфутболивают в другое, затем – в третье, а потом возвращают обратно. Там не скрывают, что не о чем говорить при текущем министре, все равно потом придет другой. Наше предложение – провести государственную реформу на уровне министерств и госучреждений. Это поможет уменьшить бюрократию и увеличить потоки денег в регионы, улучшив экономическую составляющую. И тогда не придется разглагольствовать о поднятии пенсий, они будут повышаться автоматически благодаря индексации.

– Чем утешить народ?

Вадим Белобровцев (ЦП): – Скоро выборы, правительство сменится.

Эдуард Одинец (СДПЭ): – Не факт, что сменится.

Ведущий: – Не факт, что смена правительства принесет утешение.

Евгений Криштафович (Партия реформ): – Рейтинги не оставляют сомнений (в победе Партии реформприм. ред.).

Март Каллас (EKRE): – Кто этим рейтингам верит?

Эдуард Одинец (СДПЭ): – Нужно повышать уровень жизни, благодаря чему в казну поступит больше налогов, и развивать предпринимательство, чтобы открывались рабочие места. Соцдемы предлагают набор инвестиционных мер, в том числе – наукоемких.

Участники дебатов: Хендрик Агур, Максим Ильин, Эдуард Одинец, Вадим Белобровцев, Евгений Криштафович, Март Каллас
Участники дебатов: Хендрик Агур, Максим Ильин, Эдуард Одинец, Вадим Белобровцев, Евгений Криштафович, Март Каллас Фото: Sander Ilvest / Postimees

Дебаты провели Елена Поверина и Дмитрий Кукушкин.

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