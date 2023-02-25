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Режиссер из маленькой деревни в Валгамаа делает международную карьеру

Тийт Лойм
, репортер
Режиссер из маленькой деревни в Валгамаа делает международную карьеру
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Режиссер Марк 0h (на заднем плане) со Стефано, главным героем его документального фильма "Kausaypaq".
Режиссер Марк 0h (на заднем плане) со Стефано, главным героем его документального фильма "Kausaypaq". Фото: Erakogu

Имя Марк 0h многим может быть незнакомо. С другой стороны, его можно знать потому, что режиссер из Валгамаа работал с мировыми гигантами Ernst & Young и Tesla, а его первый документальный фильм был показан в семи странах по всей планете.

Поскольку Марк 0h (30 лет) желает сохранить свою конфиденциальность, мы не можем опубликовать его настоящее имя. Однако мы можем сказать, что всю свою юность, до 2011 года, он жил в деревне Пикасилла Валгаского уезда и окончил гимназию Тырва. Однако после окончания школы он сразу же отправился в Лондон изучать киноискусство. Он до сих пор живет в английской столице.

С ранних лет молодой человек стремился стать режиссером, но учеба дала ему представление обо всем - от продюсирования до монтажа. После окончания университета его знание всего процесса пригодилось, так как, благодаря помощи друга из Эстонии, ему удалось поработать в компании, продающей с аукциона роскошные автомобили. Машины стоили миллионы евро, и роль Марка заключалась в том, чтобы от начала до конца сделать демонстрационные видеоролики, рассчитанные на очень богатых клиентов.

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