Режиссер из маленькой деревни в Валгамаа делает международную карьеру

Поскольку Марк 0h (30 лет) желает сохранить свою конфиденциальность, мы не можем опубликовать его настоящее имя. Однако мы можем сказать, что всю свою юность, до 2011 года, он жил в деревне Пикасилла Валгаского уезда и окончил гимназию Тырва. Однако после окончания школы он сразу же отправился в Лондон изучать киноискусство. Он до сих пор живет в английской столице.