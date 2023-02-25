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Год с начала войны ⟩ Украинская молодежь хочет мира и надеется на поездку в Финляндию

, внештатный журналист
Украинская молодежь хочет мира и надеется на поездку в Финляндию
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Молодые украинцы, изучающие гостиничный менеджмент по программе Пярнумааского центра профессионального образования, улыбаются во время фотосессии, но преподаватели Малле Каллус (на заднем плане слева) и Майе Есютина слышали их трагические истории.
Молодые украинцы, изучающие гостиничный менеджмент по программе Пярнумааского центра профессионального образования, улыбаются во время фотосессии, но преподаватели Малле Каллус (на заднем плане слева) и Майе Есютина слышали их трагические истории. Фото: Urmas Luik

В Пярнумааском центре профессионального образования проживает более 30 молодых людей, изучающих эстонский язык, гостиничный сервис и общественное питание, жизнь которых вчера, 365 дней назад, изменилась навсегда. По их собственным словам, они ничего не знали об Эстонии, пока не приехали сюда в качестве военных беженцев и, тоскуя по дому, вынуждены были снова вставать на ноги.

Мои собеседники - Андрей из Днепра, Саша из Херсона, Диана из Ровно, Валерия из Одессы, Виталий, Андрей и Константин из Житомира. Свое слово скажут учителя Малле Каллус и Майе Есютина. История разворачивается в канун масленицы, и украинцы в один голос говорят, что такого количества снега они еще никогда не видели.

Для некоторых из тех, кто приехал с войны раньше, занятия в Нийдупарке начались в апреле, для большинства - в сентябре. По-эстонски они знают вежливые слова и профессиональные термины. Курс длится год, и весной они получают сертификат.

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