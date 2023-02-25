Год с начала войны ⟩ Украинская молодежь хочет мира и надеется на поездку в Финляндию

Молодые украинцы, изучающие гостиничный менеджмент по программе Пярнумааского центра профессионального образования, улыбаются во время фотосессии, но преподаватели Малле Каллус (на заднем плане слева) и Майе Есютина слышали их трагические истории.

В Пярнумааском центре профессионального образования проживает более 30 молодых людей, изучающих эстонский язык, гостиничный сервис и общественное питание, жизнь которых вчера, 365 дней назад, изменилась навсегда. По их собственным словам, они ничего не знали об Эстонии, пока не приехали сюда в качестве военных беженцев и, тоскуя по дому, вынуждены были снова вставать на ноги.