Фото ⟩ В Ласнамяэ горела квартира на первом этаже

Представитель Спасательного департамента сообщил Postimees, что в 16:14 в субботу в Центр тревоги поступил звонок о том, что из окна первого этажа девятиэтажного жилого дома на улице Паазику идет дым. Когда пожарные прибыли на место, оказалось, что одна лестничная клетка заполнена дымом, а в одной из квартир начался пожар.

По предварительной информации, в момент пожара в квартире никого не было и пострадавших нет. Причина пожара будет установлена в ходе дальнейшего расследования, но, по словам дежурного пресс-секретаря, в квартире не было датчика дыма. Пожарные потушили огонь и провентилировали лестничную клетку.