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Фото ⟩ В Ласнамяэ горела квартира на первом этаже

rus.postimees.ee
В Ласнамяэ горела квартира на первом этаже
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Пожар в Ласнамяэ.
Пожар в Ласнамяэ. Фото: Фото читателя.

В субботу днем ​​на улице Паазику в Ласнамяэ загорелась квартира в девятиэтажном доме. Насколько известно, пострадавших нет и в квартире никого не было.

Представитель Спасательного департамента сообщил Postimees, что в 16:14 в субботу в Центр тревоги поступил звонок о том, что из окна первого этажа девятиэтажного жилого дома на улице Паазику идет дым. Когда пожарные прибыли на место, оказалось, что одна лестничная клетка заполнена дымом, а в одной из квартир начался пожар.

По предварительной информации, в момент пожара в квартире никого не было и пострадавших нет. Причина пожара будет установлена в ходе дальнейшего расследования, но, по словам дежурного пресс-секретаря, в квартире не было датчика дыма. Пожарные потушили огонь и провентилировали лестничную клетку.

Спасательный департамент напоминает всем, что детекторы дыма обязательны в каждом жилом помещении.

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