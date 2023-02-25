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Встреча G20 завершилась без итоговой декларации

Deutsche Welle
Встреча G20 завершилась без итоговой декларации
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Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман выступает на пресс-конференции после встречи министров финансов G20.
Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман выступает на пресс-конференции после встречи министров финансов G20. Фото: SAMUEL RAJKUMAR

Участники встречи министров финансов G20 в Индии не смогли договориться о включении в итоговую декларацию слова «война».

Министры финансов 20 ведущих индустриальных и развивающихся стран по результатам встречи в индийском Бангалоре не смогли согласовать совместный итоговый документ. Вместо этого правительство Индии в субботу, 25 февраля, опубликовало собственную сводку итогов заседания.

Спор о включении в документ слова «война»

Как отмечает dpa, прийти к компромиссу по итоговому заявлению помешали представители Китая и России, а расхождения касались двух пунктов - осуждения российского вторжения в Украины в качестве войны, а также по пункту о списании долгов бедным странам. По данным агентства, участники встречи не смогли договориться о включении в итоговый документ слова «война». Германия и Франция настаивали на своей позиции, что его формулировки не должны быть более мягкими, чем в итоговой резолюции саммита G20 на Бали в 2022 году. В ней значилось, что «большинство участников самым решительным образом осудили войну в Украине».

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер раскритиковал позицию Москвы и Пекина на встрече G20 и подтвердил, что КНР блокировала принятие итоговой декларации. По его словам, большинство участников резко критиковали войну РФ против Украины, однако это не сделал представитель Китая. При этом Бразилия теперь занимает более четкую и критическую позицию по отношению к России, чем во время последней встречи, добавил Линднер.

Реструктуризация долгов бедных стран

Одновременно глава Минфина Германии указал, что Китай, являющийся крупнейшим кредитором многих стран в Азии и Африке, несколько смягчил свою позицию в отношении реструктуризации долгов бедных стран и предоставления им доступа к финансовым рынкам, энергоносителям и продовольствию. Он выразил осторожный оптимизм, что в этой связи возможно достижение компромисса с Китаем еще в текущем году. По данным Всемирного банка, беднейшие страны мира должны выплачивать в счет задолженностей около 62 млрд долларов в год кредиторам, две трети из этой суммы - Китаю.

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