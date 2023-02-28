Представители московского подворья действующего в Эстонии Пюхтицкого монастыря размещают в соцсетях объявления об оказании поддержки российским оккупационным войскам в Украине и призывают добровольцев принять участие в этом начинании. Меж тем оказание помощи стране, совершающей акт агрессии, запрещено эстонским законодательством.
«Для наших бойцов». Подворье Пюхтицкого монастыря поддерживает российскую армию
Пюхтицкий ставропигиальный женский монастырь работает в Эстонии, в деревне Куремяэ. Но не все знают, что у монастыря есть храмы и подворья в России. В 1989 году появилось подворье монастыря в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ), а в 1993 году было открыто подворье монастыря при храме Николая Чудотворца в Звонарях в Москве.
Как гласит устав Русской православной церкви, монастырское подворье - это «община православных христиан, состоящая в ведении монастыря и находящаяся за его пределами». Устав поясняет, что подворье находится в «юрисдикции того же архиерея, что и монастырь».
Rus.Postimees выяснил, что московское подворье монастыря поддерживает оказание помощи оккупационной российской армии, воюющей в Украине. На странице в соцсети «ВКонтакте» есть группа подворья Пюхтицкого Успенского женского монастыря в Москве. На скриншоте видно, что группа именует себя официальной. Там есть расписания служб и прочие объявления, касающиеся работы храма и прихода.
На странице этой группы размещены объявления о сборе помощи фронту. Из этого следует, что администратор группы призывает прихожан и подписчиков приходить плести маскировочные сети «для наших бойцов». Подчеркивается, что каждая сеть - это сохраненная жизнь или единица техники и сетей нужно огромное количество. Для создания окопных свечей также очень нужны консервные банки и свечи, воск, парафин, огарки.
Плетение сетей и создание окопных свечей координируется соответствующими группами в Telegram, в которых можно найти адреса мест сбора и прочую практическую информацию.
Помимо помощи фронту, на страничке активно обсуждаются и цели так называемой СВО (российские законы запрещают публично называть войну в Украине войной). Отношение к народу, на который Россия напала, сложно назвать христианским. Одна из комментаторов-прихожанок Лариса пишет: «Какие там украинцы, там, и особенно в Одессе, одни жиды!»
Поскольку монастырь зарегистрирован как юридическое лицо в Эстонии, он должен соблюдать законы Эстонии. Сегодня монастырем руководит игуменья Филарета, в миру - Оксана Калачева. Мы попросили ее прокомментировать деятельность и инициативы московского подворья монастыря, которое ей подчиняется.
Комментарий игуменьи Филареты для Rus.Postimees
Сами удивлены и недоумеваем от полученной от вас информации. Мы в монастыре не пользуемся социальными сетями, у подворья Пюхтицкого монастыря нет официального сайта во «ВКонтакте», а есть сайт прихода. Приход не занимается той деятельностью, которая описывается в запросе, и поэтому монастырь и подворье монастыря не нарушают эстонские законы.
Группа в социальной сети «ВКонтакте» с названием «Подворье Пюхтитцкого монастыря» не получала благословения (разрешения) монастыря на свою деятельность и поэтому не имеет никакого отношения к монастырю или официальному подворью. Мы с прискорбием понимаем, что кто-то своевольно использует название монастырского подворья в политических целях.
В то же время, монастырь как эстонский резидент в настоящее время ограничен в средствах воздействия на эту группу в российской социальной сети для прекращения использования наименования подворья в их деятельности, и поэтому сейчас мы можем только официально заявить, что эта группа никак не связана с монастырем или его официальным подворьем.
Хотя монастырь и «ограничен в средствах воздействия на группу в российской социальной сети», сразу же после нашего запроса, в ночь с воскресенья на понедельник, группа стала приватной, и теперь сообщения на стене группы доступны только для участников.
Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) угодила в январе в скандал, когда митрополит Евгений записал видео с активистами из пророссийского движения Koos Айво Петерсоном и Олегом Ивановым, призвав принять участие в «молебне за мир» в соборе Александра Невского.
Во время молебна Петерсон и Иванов намеревались организовать на площади перед церковью политический митинг - они оба баллотируются в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии. А на прошлых выходных Петерсон отправился в оккупированный Россией Донбасс и записал там несколько видео, которые повторяют пропагандистские месседжи Кремля.
Тогда, в конце января, реагируя на критику общественности, митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений (в миру Евгений Решетников) сказал, что церковь пала жертвой политических интриг и поспешил отменить запланированный ранее на 22 февраля молебен.
Здесь следует отметить, что предстоятель ЭПЦ МП Евгений ответственности за деятельность Пюхтицкого монастыря не несет, так как монастырь находится в прямом подчинении Патриарха московского и всея Руси Кирилла.
Rus.Postimees обратился за комментарием к Департаменту полиции и погранохраны, а также Министерству внутренних дел для прояснения юридической стороны дела, однако на момент публикации материала ответы не пришли. Когда они поступят, мы их сразу опубликуем.
Поддержка акта агрессии карается законом
Статья 91(1) Пенитенциарного кодекса Эстонии гласит, что «присоединение к вооруженным силам иностранного государства, совершающего акт агрессии, или к другому участвующему в акте агрессии вооруженному формированию, также участие в совершении или подготовке акта агрессии иностранного государства, или сознательная прямая поддержка акта агрессии иностранного государства, в том числе его финансирование», карается лишением свободы сроком до пяти лет.