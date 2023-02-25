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Что происходит? Овощные полки в продуктовых сетях Великобритании пустеют

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Что происходит? Овощные полки в продуктовых сетях Великобритании пустеют
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Ситуация в магазинах Sainsbury's не очень хорошая.
Ситуация в магазинах Sainsbury's не очень хорошая. Фото: Daniel Dayment / SWNS

Полки с овощами и фруктами в продуктовых магазинах Великобритании пустуют. Четыре крупнейшие продуктовые сети даже ввели ограничения для покупателей в попытке уменьшить дефицит.

Компания Morrisons объявила, что упакованные помидоры, огурцы, листья салата и перец можно покупать не более чем в двух упаковках за раз. Asda ввела ограничения на восемь продуктов, включая брокколи, цветную капусту, малину и салат-латук, которые можно покупать в упаковках по три штуки. К ним также присоединились Tesco и Aldi, которые ограничили покупку перца, огурцов и помидоров.

Другие супермаркеты пока не ввели ограничения, но продуктовые ритейлеры заявили, что мрачная ситуация может продлиться несколько недель.

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