Что происходит? Овощные полки в продуктовых сетях Великобритании пустеют

Компания Morrisons объявила, что упакованные помидоры, огурцы, листья салата и перец можно покупать не более чем в двух упаковках за раз. Asda ввела ограничения на восемь продуктов, включая брокколи, цветную капусту, малину и салат-латук, которые можно покупать в упаковках по три штуки. К ним также присоединились Tesco и Aldi, которые ограничили покупку перца, огурцов и помидоров.