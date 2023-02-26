В ходе дискуссии в студии Rus.Postimees / Kanal 7 представители шести партий горячо защищали рост расходов на оборону до 3% от ВВП и не сдерживали себя в выражениях в адрес России.
Не стесняясь в выражениях: «Кулаком по морде!», «Последняя рубашка – Украине, иначе Путин снимет с нас трусы», «Пригожин отмывал здесь деньги»
Евгений Криштафович от лица Партии реформ требовал не жалеть денег на освобождение Крыма. Максим Ильин («Ээсти 200») настаивал на том, чтобы Эстония на правах мирового рекордсмена по части помощи Украине добивалась от своих партнеров по ЕС и НАТО пропорционального участия в поддержке Киева.
Представитель EKRE Март Каллас призывал быть реалистами и не брать на себя непосильную ношу, опустошая эстонские военные склады. Соцдем Эдуард Одинец возражал: «Мы не можем сидеть сложа руки рядом с нашими танками, охраняя их на складах!». Завершилась дискуссия неожиданным признанием Хендрика Агура («Отечество») в том, что разрыв контактов с Россией в сфере образования и культуры наводит его на грустные мысли: «Очень жаль!».
Смотрите видео (начиная с 1:02:35):
Выдержки из беседы:
Март Каллас (EKRE): – Мы предоставили Украине помощь на 400 млн евро, опустошив свои склады. Да, есть статья 5 НАТО о коллективной обороне, но есть и статья 3, которая говорит о том, что мы сами должны быть готовы себя защищать.
Максим Ильин («Ээсти 200»): – Каждый подбитый на Украине танк – подбитый нашей техникой – уменьшает возможность прибытия этого танка со стороны России на территорию Эстонии. На заявления EKRE о том, что мы отдаем Украине последнюю рубашку, отвечу так: если мы не отдадим Украине последнюю рубашку, Владимир приедет к нам на этом же танке и снимет с нас последние трусы. Объемы поддержки Украине должны сохраниться! Если бы все страны ЕС и НАТО помогали в таком же объеме, как Эстония, война бы уже давно закончилась.
Март Каллас (EKRE): – Если спасательная лодка рассчитана на 10 человек, то с учетом запаса прочности в нее можно взять 20 человек. А вот когда в ней окажутся уже 30 человек, то утонут все: и попавшие в беду, и спасатели. Это не решит проблемы!
Максим Ильин («Ээсти 200»): – Цунами не будет и спасательной лодки не понадобится!
Эдуард Одинец (СДПЭ): – А что поможет решить проблему? Просто сидеть рядом с нашими танками на наших складах и говорить Украине, мол, вы там сами попробуйте справиться?
Март Каллас (EKRE): – Мы критикуем не саму помощь Украине, а объемы этой помощи. Мы не можем взваливать на себя непосильную ношу.
Эдуард Одинец (СДПЭ): – У нас есть возможности! Мы не отдаем последнее.
Ведущие дебатов: – Уже сейчас все партии предлагают выделять на оборону не менее 3% от ВВП, а соцдемы целых 7% (включая расходы на ГО и критическую инфраструктуру), и вдобавок СДПЭ готова ввести временный налог на оборонные нужды. Поможет ли дополнительное вливание денег в гособорону?
Март Каллас (EKRE): – По всей Эстонии уже установили сигнальные сирены на случай объявления тревоги, а куда бежать-то?
Эдуард Одинец (СДПЭ): – В подземную парковку на площади Свободы, в подвал своего жилого дома.
Евгений Криштафович (Партия реформ): – Это правда, что мы не думали о строительстве бомбоубежищ до 24 февраля минувшего года, а сейчас обязаны думать! И вопрос не в том, что вы, EKRE, договоритесь там с Путиным или Пригожиным, или с кем-то еще, а в том, что им нужно дать силовой ответ. Российский фашистский диктатор Путин только это и понимает: кулаком по морде!
Март Каллас (EKRE): – А может реформисты отмывали деньги Пригожина через Юргена Лиги (экс-министра финансов от Партии реформ – прим.ред.)? Вы не думали от этом?
Евгений Криштафович (Партия реформ): – Интересное заявление...
Максим Ильин («Ээсти 200»): – Три процента от ВВП – это инвестиции не сугубо в военную промышленность, закупку новых танков, тяжелого вооружения, HIMARS. Через эти инвестиции мы должны также повысить уровень готовности населения к любому кризису – кибератакам, электросбоям и т.д.
Вадим Белобровцев (ЦП): – Гражданской обороне действительно нужно уделять много внимания (ряд партий готовы теперь на это тратить 0,5 % от ВВП – прим. ред.). Если произойдет нападение на Эстонию, с возникшим кризисом нужно будет сразу справляться. Два последних кризиса показали, что государство не очень-то к ним было готово. И если в Финляндии уже давно строят новые дома исходя из того, чтобы в них были и бомбоубежища, то в Эстонии ситуация обстоит иначе. По этой причине мы хотели сразу предусмотреть в проекте новой Таллиннской больницы запас прочности, который бы позволил зданию выдержать нападение и служить бомбоубежищем.
Ведущие дебатов: – Как известно, на проекте был поставлен крест Партией реформ…
Март Каллас (EKRE): – Допустим, в больнице было предусмотрено бомбоубежище, но ни один другой новый проект, сейчас осуществляемый в Таллинне, например, здание напротив Kaubamaja, ничего подобного не предполагает.
Вадим Белобровцев (ЦП): – Но там есть подземные этажи, которые сами по себе служат укрытием.
Максим Ильин («Ээсти 200»): – В нынешней ситуации нужно дополнительно инвестировать и в приграничные территории. В свое время нам обещали, что Академию внутренней обороны переведут в Ида-Вирумаа и т.д. Обещания так и остались обещаниями. Убежден, что на приграничных территориях необходимо усилить присутствие государства, именно сюда необходимо направить большую часть инвестиций при распределении оборонного бюджета, на который партии обещают выделять от 3 до 7% от ВВП.
Евгений Криштафович (Партия реформ): – Чем больше HIMERS мы поставим Украине, тем меньше вероятность того, что нам потребуются убежища. Сегодня эта война закончится там – с освобождением Крыма. Этого надо добиться! И на это денег не жаль!
Максим Ильин («Ээсти 200»): – Если бы все страны ЕС и НАТО поддерживали Украину в таких объемах, как Эстония (в пересчете на душу населения – прим. ред.), и если бы мы в предыдущие годы не заигрывали с Россией, как это делает та же Германия… Напомню, что война началась в 2014 году, и уже после этого были построены «Северные потоки», наносились визиты в Кремль. Если бы Шольц не тянул с поставками танков Украине, то ситуация могла бы быть сегодня совсем иной. Мое предложение – работать с европейскими партнерами и добиваться пропорционального участия в помощи Украине.
Хендрик Агур («Отечество»): – Очень рад, что почти все, за исключением EKRE, правильно размышляют о защите Эстонии. Но я думаю о другом, пусть это и будет отступлением от темы. Около четырех-пяти лет назад, когда я был директором гимназии Густава Адольфа, мы часто общались со школами Санкт-Петербурга и Москвы, ездили друг к другу в гости. Тогда были очень хорошие времена, потому что ученики и учителя активно контактировали и было видно, что как важны связи в сфере образования и культуры, как нужно их сохранять. А теперь всё оборвалось. Я даже не знаю, насколько там теперь промыты у всех мозги и каково будущее этих людей. Боюсь, что идеология окончательно испортит население России. Очень жаль!
Дискуссию провели Елена Поверина и Дмитрий Кукушкин.
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