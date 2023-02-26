Не стесняясь в выражениях: «Кулаком по морде!», «Последняя рубашка – Украине, иначе Путин снимет с нас трусы», «Пригожин отмывал здесь деньги»

Максим Ильин («Ээсти 200»): – В нынешней ситуации нужно дополнительно инвестировать и в приграничные территории. В свое время нам обещали, что Академию внутренней обороны переведут в Ида-Вирумаа и т.д. Обещания так и остались обещаниями. Убежден, что на приграничных территориях необходимо усилить присутствие государства, именно сюда необходимо направить большую часть инвестиций при распределении оборонного бюджета, на который партии обещают выделять от 3 до 7% от ВВП.

Евгений Криштафович (Партия реформ): – Чем больше HIMERS мы поставим Украине, тем меньше вероятность того, что нам потребуются убежища. Сегодня эта война закончится там – с освобождением Крыма. Этого надо добиться! И на это денег не жаль!

Максим Ильин («Ээсти 200»): – Если бы все страны ЕС и НАТО поддерживали Украину в таких объемах, как Эстония (в пересчете на душу населения – прим. ред. ), и если бы мы в предыдущие годы не заигрывали с Россией, как это делает та же Германия… Напомню, что война началась в 2014 году, и уже после этого были построены «Северные потоки», наносились визиты в Кремль. Если бы Шольц не тянул с поставками танков Украине, то ситуация могла бы быть сегодня совсем иной. Мое предложение – работать с европейскими партнерами и добиваться пропорционального участия в помощи Украине.

Хендрик Агур («Отечество»): – Очень рад, что почти все, за исключением EKRE, правильно размышляют о защите Эстонии. Но я думаю о другом, пусть это и будет отступлением от темы. Около четырех-пяти лет назад, когда я был директором гимназии Густава Адольфа, мы часто общались со школами Санкт-Петербурга и Москвы, ездили друг к другу в гости. Тогда были очень хорошие времена, потому что ученики и учителя активно контактировали и было видно, что как важны связи в сфере образования и культуры, как нужно их сохранять. А теперь всё оборвалось. Я даже не знаю, насколько там теперь промыты у всех мозги и каково будущее этих людей. Боюсь, что идеология окончательно испортит население России. Очень жаль!