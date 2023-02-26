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ГАЛЕРЕЯ ⟩ «В этом году рыбаков не пускали на лед». На Чудском озере прошел парад каракатиц

Вейки Ояперв Силле Аннук
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«В этом году рыбаков не пускали на лед». На Чудском озере прошел парад каракатиц
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Фото: Sille Annuk

Вчера в Калласте прошел парад каракатиц, то-есть транспортных средств, которые приспособлены для движения на льду Чудского озера. В этот день также провели ярмарку и отметили масленицу.

На параде каракатиц местные рыбаки представляют свои великолепные транспортные средства, переделанные для езды по льду. В конце парада на берегу было так много интересующихся, что каракатицам было сложно припарковаться.

Хотя каракатицы привлекают много внимания и на них интересно смотреть, они в первую очередь созданы для работы. У каракатицы Меэлиса Касе кузов от Ford Sierra и шасси от УАЗа, а также установлен двухлитровым мотор с карбюратором. «Важно вовсе не то, насколько быстро движется машина, а то, что ей удается тянуть вес на льду с водянистой поверхностью», - сказал владелец каракатицы Меэлис Каск. Этой зимой, к сожалению, Sierra стояла только в гараже, так как пограничники не пускали рыбаков на лед из-за переменчивой ледовой обстановки. «Мы все надеемся и ожидаем, что с нынешними холодами еще удастся выйти на лед», - продолжил Каск.

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