Вчера в Калласте прошел парад каракатиц, то-есть транспортных средств, которые приспособлены для движения на льду Чудского озера. В этот день также провели ярмарку и отметили масленицу.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ «В этом году рыбаков не пускали на лед». На Чудском озере прошел парад каракатиц
«В этом году рыбаков не пускали на лед». На Чудском озере прошел парад каракатиц
На параде каракатиц местные рыбаки представляют свои великолепные транспортные средства, переделанные для езды по льду. В конце парада на берегу было так много интересующихся, что каракатицам было сложно припарковаться.
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