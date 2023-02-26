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В Рио-де-Жанейро сотрудник консульства РФ напал на участницу акции против войны в Украине

Meduza.io
В Рио-де-Жанейро сотрудник консульства РФ напал на участницу акции против войны в Украине
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Нет войне в Украине. Иллюстративное фото
Нет войне в Украине. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Сотрудник российского консульства в Рио-де-Жанейро напал на женщину, пришедшую к дипмиссии выразить протест против войны в Украине. Об этом пишет Meduza.

Инцидент произошел 24 февраля. Пострадавшая женщина - гражданка РФ. Эпизод с нападением попал на видео, которое снимала ее подруга.

Пострадавшую и ее подругу забрали в полицию, где продержали несколько часов. Женщина написала заявление, ей провели медицинское обследование.

Как сообщил источник «Медузы», из консульства ей поступают угрозы, что на нее якобы заведут уголовное дело.

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения в Украину, антивоенные акции прошли у российских посольств и консульств в десятках крупных городов по всему миру.

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