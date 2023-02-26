В Рио-де-Жанейро сотрудник консульства РФ напал на участницу акции против войны в Украине

Инцидент произошел 24 февраля. Пострадавшая женщина - гражданка РФ. Эпизод с нападением попал на видео, которое снимала ее подруга.

Пострадавшую и ее подругу забрали в полицию, где продержали несколько часов. Женщина написала заявление, ей провели медицинское обследование.

Как сообщил источник «Медузы», из консульства ей поступают угрозы, что на нее якобы заведут уголовное дело.