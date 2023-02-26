Сегодня в Таллинне откроются две посвященные Украине выставки

В 13 часов состоится открытие арт-проекта «ArtArmor» в здании Большой гильдии Исторического музея по адресу Пикк, 17. Затем участники отправятся на открытие выставки «Ukraina - Ristilöömine. 365…» («Украина - Распятие. 365...») по адресу Харью, 13.

Обе выставки посвящены годовщине начала полномасштабной войны России против Украины. На открытии выставок выступит глава МИД Урмас Рейнсалу.

В арт-проекте «ArtArmor» известные украинские художники превратили пластины бронежилетов, защищавших жизни украинских военных, в 12 уникальных произведений искусства. Средства от их продажи будут использованы для покупки нового снаряжения для вооруженных сил Украины.

«Украина - распятие. 365...» - это выставка предметов, связанных с войной России против Украины. Экспонаты для выставки были собраны в ходе экспедиций в населенные пункты, уничтоженные за первый год войны.