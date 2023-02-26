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Запад хочет отдать часть Украины России?

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Запад хочет отдать часть Украины России?
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Джо Байден, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон
Джо Байден, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон Фото: dpa/picture-alliance / dpa/Scanpix

Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность установления более тесных связей между Украиной и НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Москвой. Об этом The Wall Street Journal рассказали представители правительств трех стран, не пожелавшие назвать свои имена.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил сделку, которая предоставит Украине после окончания войны более широкий доступ к современной военной технике, вооружению и боеприпасам. По его словам, этот план будет обсуждаться на саммите НАТО в июле.

По словам французских, немецких и британских официальных лиц, Франция и Германия поддержали эту инициативу. Они видят в этом способ подтолкнуть украинские власти к мирным переговорам.

Другой целью предлагаемого соглашения является влияние на Россию, сообщил газете британский источник. Если Россия увидит, что Запад готов расширить военную помощь Украине в будущем, это убедит Москву, что та не сможет достичь своих военных целей.

При этом источники The Wall Street Journal указали, что любое решение о том, когда и на каких условиях начнутся эти переговоры, должен принимать Киев.

По словам собеседников газеты, среди французских, немецких и британских политиков растут сомнения в том, удастся ли Украине освободить все оккупированные с 2014 года территории.

«Мы повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война с такой интенсивностью будет продолжаться достаточно долго, потери для Украины станут невыносимыми. И никто не верит, что Украина сможет вернуть Крым», - сказал высокопоставленный французский чиновник.

Согласно источникам The Wall Street Journal, во время встречи в начале февраля президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали украинского лидера Владимира Зеленского рассмотреть вопрос о мирных переговорах с Москвой.

На ужине в Елисейском дворце Макрон сказал Зеленскому, что даже «непримиримые враги», такие как Франция и Германия, должны были заключить мир после Второй мировой войны, сообщили источники.

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