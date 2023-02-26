ИНТЕРВЬЮ И ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Вернувшийся из Турции нарвский спасатель: там сейчас бедствие управляет всем

Это был бесценный опыт и в плане управления: бедствие не должно управлять тобой, а ты должен управлять бедствием. Мы приехали туда нашей маленькой командой, и чтобы она заработала, мы должны были даже в том хаосе найти некий уголок, где можно создать систему, по которой будем действовать: да, вокруг хаос, но мы действуем по системе.

Если же говорить о Турции в целом, то там сейчас, к сожалению, бедствие управляет всем.

- Что в миссии оказалось наиболее сложным?

- Самым трудным вызовом была логистика: очень сложно было попасть в эпицентр событий, потому что абсолютно все хотели туда же. Например, кто-то загрузил свою легковушку водой или другой гуманитарной помощью и поехал. Когда мы только ехали на место работы, то 180 километров преодолели за 14 часов - по той простой причине, что туда же ехали все, возникали огромные пробки.

Когда мы туда ехали, то не понимали, почему все едут туда же. Зачем создавать пробки, из-за которых спасательные бригады не могут быстро подъехать? Но когда прибыли на место, когда во время спасательных работ простые люди предлагали нам воду, провизию и благодарили… Да, у нас самих не было проблем с водой, но никак нельзя было отказываться от такой помощи.

- Турецкий опыт чем-то полезен для Эстонии?