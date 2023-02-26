Город, в котором нет войны. Москва и москвичи через год после вторжения

Ни до чего мы не договорились, конечно, и мой извечный вопрос - как он может верить властям, которые столько раз обманывали его в большом и малом раньше, закончился ответом «Я не только телек смотрю, в интернете, вон, то же самое пишут». Ну да, в интернете пишут. Я подумал, что мы поссорились с соседом. По тому, с каким облегчением на следующий день он взялся обсуждать тему засыпки ям на лесной дороге, стало понятно, что не поссорились. И что ему от этого разговора, даже не переросшего в спор, тоже было не по себе.

У соседки Маши, живущей на даче круглый год, муж работает в Москве, навещает ее на выходных. Маша сказала, что на семейном совете постановили - если повестка придет, то надо отправляться на войну. «Так-то статью пришьют, а тут хотя бы денег заплатят», - сказала соседка. Я спросил, обсуждалась ли морально-этическая сторона дела? Соседка посмотрела куда-то на горизонт и сказала, что не обсуждалась.