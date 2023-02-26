«Латвия не потеряла Даугавпилс»: как русскоязычный район страны выразили поддержку Украине

Шествие началось у Даугавпилсского железнодорожного вокзала, и через несколько минут желтые флаги развевались напротив закрытого здания Генерального консульства России. Там же оставили свечи, венки и плакаты с лозунгами, в том числе «Крым и Донбасс это Украина. Путин - главный оккупант».

На протест в Даугавпилс приехали люди из разных уголков Латвии. «Важно, чтобы человек сочувствовал другому человеку. Неважно, какой он национальности. И те россияне, которые представляют себя на месте людей, в чьи дома пришел враг, я думаю, они это понимают», - сказал житель Краславы Александр.

«Я хотел сказать [мэру Даугавпилса Андрею] Элксниньшу, чтобы он шел туда, где находится российский военный корабль, - сказал участник марша из Курземе Лаурис. - Я думаю, вы все слышали, что он назвал Крым российской территорией».

«Латгале - это Латвия, Латгале - это Латвия. (..) Есть латыши, каждый из своего региона, каждый по-своему уникален и индивидуален, и мы должны оставаться едины», - сказал рижанин Кристап.

Гости города пришли в Даугавпилс с виселицей для президента России Владимира Путина.

Как сообщает LTV, жестокость российской армии в Украине напоминает им о зверствах советской оккупации, поэтому шествие завершилось у памятника жертвам красного террора.