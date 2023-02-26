В субботу, 25 февраля, у закрытого Генконсульства России и у памятника жертвам красного террора в Даугавпилсе прошел марш поддержки Украины, сообщает передача Panorāma на LTV. Латгалия и Даугавпилс должны быть более объединены с Латвией, и это единство должно выражаться и в повседневной жизни, убеждены как гости города, так и местные жители, пишет Rus.Tvnet со ссылкой на LTV.
«Латвия не потеряла Даугавпилс»: как русскоязычный район страны выразили поддержку Украине
Шествие началось у Даугавпилсского железнодорожного вокзала, и через несколько минут желтые флаги развевались напротив закрытого здания Генерального консульства России. Там же оставили свечи, венки и плакаты с лозунгами, в том числе «Крым и Донбасс это Украина. Путин - главный оккупант».
На протест в Даугавпилс приехали люди из разных уголков Латвии. «Важно, чтобы человек сочувствовал другому человеку. Неважно, какой он национальности. И те россияне, которые представляют себя на месте людей, в чьи дома пришел враг, я думаю, они это понимают», - сказал житель Краславы Александр.
«Я хотел сказать [мэру Даугавпилса Андрею] Элксниньшу, чтобы он шел туда, где находится российский военный корабль, - сказал участник марша из Курземе Лаурис. - Я думаю, вы все слышали, что он назвал Крым российской территорией».
«Латгале - это Латвия, Латгале - это Латвия. (..) Есть латыши, каждый из своего региона, каждый по-своему уникален и индивидуален, и мы должны оставаться едины», - сказал рижанин Кристап.
Гости города пришли в Даугавпилс с виселицей для президента России Владимира Путина.
Как сообщает LTV, жестокость российской армии в Украине напоминает им о зверствах советской оккупации, поэтому шествие завершилось у памятника жертвам красного террора.
«Все мы слышали расхожее мнение, что Латвия потеряла Даугавпилс. Я не понимаю, как Латвия могла потерять Даугавпилс, если никто в Украине не собирается отдавать Крым. Тогда мы делаем все возможное, чтобы Даугавпилс не потерять», - сказала представительница ассоциации «Латвийско-украинский конгресс», организатор марша Яна Стрелец.
«Люди стараются поддерживать Украину, но у нас в Даугавпилсе таких мало: "лучше ничего не говорить". Даже в семьях разное мнение. Программа запрограммирована еще с советских лет: Россия сильная, они главные», - рассказала жительница Даугавпилса Элеонора.
«Я была очень удивлена, но приятно. Впервые за год», - сказала даугавпилчанка Анита.
Следует отметить, что Даугавпилсская городская дума не раз подвергалась критике за невыражение четкой поддержки Украине, вывесив украинский флаг. Однако в пятницу муниципалитет все-таки опубликовал фото, на котором видно, что это произошло. Однако украинский флаг исчез с флагштока у Даугавпилсской думы уже вечером 24 февраля.
В марше приняли участие и украинцы, приехавшие в Латвию во время войны. Например, молодая женщина из Мариуполя, которая с декабря живет в Даугавпилсе. Ее обращение - пожалуйста, не забывайте, к войне нельзя привыкать.
«Наши ребята, наши отцы, дети, сыновья, они все еще умирают. Кто-то ранен, кто-то в больнице. Как-то все это уходит на второй план», - рассказала участница марша Катя.