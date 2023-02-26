Снегоуборщики не успевают убрать снег: в некоторых регионах Эстонии очень плохие дорожные условия

Из-за сложных погодных условий невозможно гарантировать требуемый уровень состояния дорог на второстепенных шоссе, где, несмотря на усилия снегоуборщиков, проходимость затруднена. На открытых ветру участках ветер уносит рассыпанные там соль и песок.

Департамент транспорта рекомендует воздержаться от вождения в текущих погодных условиях. Если нет возможности запланировать поездку на более позднее время, водителю необходимо быть предельно внимательным и выбирать стиль вождения, соответствующий дорожным условиям.

«Просим участников дорожного движения учитывать, что зимние дорожные условия изменчивы, и при планировании поездки необходимо запастись временем, при необходимости снижать скорость движения, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию. Максимально разрешенная скорость не подходит для движения в метель, в гололедицу и на дорогах с сугробами», — говорится в сообщении Транспортного департамента.

Утром условия на дорогах отличаются по регионам. Дорожное покрытие государственных и основных шоссе в Северной и Западной Эстонии преимущественно мокрое от реагентов, на юге страны и в Центральной Эстонии на дорогах снег или снег лежит между колеями.