В Вырумаа, Пылвамаа и Валгамаа из-за снежной бури дороги стали очень скользкими и снегоуборщики не могут обеспечить требуемый уровень состояния дорожного покрытия. Начиная с 9:00 Департамент транспорта установил в этих регионах особый режим обслуживания дорог.
Снегоуборщики не успевают убрать снег: в некоторых регионах Эстонии очень плохие дорожные условия
Из-за сложных погодных условий невозможно гарантировать требуемый уровень состояния дорог на второстепенных шоссе, где, несмотря на усилия снегоуборщиков, проходимость затруднена. На открытых ветру участках ветер уносит рассыпанные там соль и песок.
Департамент транспорта рекомендует воздержаться от вождения в текущих погодных условиях. Если нет возможности запланировать поездку на более позднее время, водителю необходимо быть предельно внимательным и выбирать стиль вождения, соответствующий дорожным условиям.
«Просим участников дорожного движения учитывать, что зимние дорожные условия изменчивы, и при планировании поездки необходимо запастись временем, при необходимости снижать скорость движения, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию. Максимально разрешенная скорость не подходит для движения в метель, в гололедицу и на дорогах с сугробами», — говорится в сообщении Транспортного департамента.
Утром условия на дорогах отличаются по регионам. Дорожное покрытие государственных и основных шоссе в Северной и Западной Эстонии преимущественно мокрое от реагентов, на юге страны и в Центральной Эстонии на дорогах снег или снег лежит между колеями.
По прогнозу погоды, днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами легкий снег. Ветер порывистый, местами поземка. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия останется минусовой.