Политолог: в предвыборных программах партий экономика отошла на второй план

По словам Тоомла, EKRE, «Отечество», Центристская и Социал-демократическая партии сделали наибольший упор на расширение модели общества всеобщего благоденствия. В эту модель входят здравоохранение, субсидии и социальная поддержка.

Две другие политические партии - «Ээсти200» и Партия реформ, - в свою очередь, сделали упор на образование. Исходя из этого, все политические партии в своих программах уделили наибольшее внимание именно социальной сфере. Следовательно экономика, безопасность, экология и культура отошли на второй план.

Преподаватель политологии Таллиннского университета Мари-Лийз Якобсон отметила, что политические партии своими программами не позиционируют себя как абсолютно чистокровных представителей какой-либо идеологии. Она считает, что в каком-то смысле такой подход разумен, так как в некоторых конкретных вопросах наилучшее решение может быть взято из альтернативных источников.