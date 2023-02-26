По словам политолога Рейна Тоомла, в программах политических партий наибольшее внимание уделяется социальной сфере, а экономика и безопасность отошли на второй план, пишет газета Pealinn.
Политолог: в предвыборных программах партий экономика отошла на второй план
По словам Тоомла, EKRE, «Отечество», Центристская и Социал-демократическая партии сделали наибольший упор на расширение модели общества всеобщего благоденствия. В эту модель входят здравоохранение, субсидии и социальная поддержка.
Две другие политические партии - «Ээсти200» и Партия реформ, - в свою очередь, сделали упор на образование. Исходя из этого, все политические партии в своих программах уделили наибольшее внимание именно социальной сфере. Следовательно экономика, безопасность, экология и культура отошли на второй план.
Преподаватель политологии Таллиннского университета Мари-Лийз Якобсон отметила, что политические партии своими программами не позиционируют себя как абсолютно чистокровных представителей какой-либо идеологии. Она считает, что в каком-то смысле такой подход разумен, так как в некоторых конкретных вопросах наилучшее решение может быть взято из альтернативных источников.
«Тем не менее, возможно, придется обеспокоиться, если к формированию государственных доходов отношение будет экономически-либеральным, то есть, вмешательство со стороны государства будет минимизировано и налоговые сборы снижены, насколько это возможно. Что касается части расходов, то к ним подходят крайне социал-демократически, требуя увеличения субсидий и предоставления бесплатных услуг для всех», — предупреждает политолог.