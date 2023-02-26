Выставка посвящена не только национальной идентичности. У посетителей также будет возможность узнать, о чем беспокоятся русскоязычные художницы в Эстонии.

Так, например, в первом зале можно увидеть небольшие (24,5 х 14,5 см) работы Зои Лебедевой, для которых тартуская художница черпала вдохновение из собственной жизни. В своеобразном мультсериале, состоящем почти из 40 картинок, темами являются ее приезд в Эстонию в возрасте 58 лет, смерть ее возлюбленного два года спустя и начало учебы в Тартуском университете.

Работа Зои Лебедевой. Фото: Raimu Hanson

Таня Муравская из Таллинна выступает на выставке с мощной видеоинсталляцией «Три сестры». В 2015 году, после аннексии Крыма Россией, она записала мнения своих родственников Елены и Юлии о событиях в соседней стране и истории, а также взгляды в будущее. Один из них живет недалеко от украинской границы в городе Белгород в России и говорит по-русски, другая в столице Украины Киеве и говорит по-украински. Муравская является их родственницей.

«Три сестры». Фото: Raimu Hanson

Помимо Лебедевой и Муравской свои работы на выставку предоставили Ольга Юргенсон, Мария Капаева, Наталья Капаева, Олеся Качановская-Мюнд, коллектив OSA, Дарья Пополитова, Людмила Сварчевская и Юлия Валтанен. «У этих художниц очень разные подходы, мировоззрение и взгляды, но их искусство совершенно жизненное, сильное и трогательное для зрителя», - говорится в предисловии к выставке.

«Посмотри на меня! Послушай меня!» останется в Тартуском художественном музее до 4 июня.

Disable checking Premium suggestions