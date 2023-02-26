«Шумел и протестовал. Мерзость»: глава МИД Рейнсалу осудил поведение посла России на заседании Совбеза ООН

«Концерт, посвященный годовщине войны, состоялся в Метрополитен-опера в Нью-Йорке», - написал Рейнсалу в социальных сетях. - «Также были приглашены министры иностранных дел европейских стран. Концерт начался с "Реквиема" Моцарта. За несколько часов до этого в Совете безопасности посол Украины предложил провести траур в память о погибших украинцах. Весь зал встал, а российский посол шумел и протестовал. Мерзость».

24 февраля, на заедании Совета безопасности ООН, когда украинский посол Дмитрий Кулеба попросил присутствовавших в зале почтить память украинцев, погибших в результате военной агрессии России, посол России Василий Небензя прервал минуту молчания показательным стуком в микрофон.

После окончания минуты молчания, Небензя потребовал провести вторую минуту молчания в память о всех жертвах конфликта, начиная с 2014 года.

Это не первый демарш со стороны представителя России в Совбезе ООН. В прошлом году Василий Небензя показательно вышел из зала во время речи президента Европейского совета Шарля Мишеля. Причиной тому стало обвинение Кремля в намеренном разрушении инфраструктуры Украины, препятствовании работе сельского хозяйства, атаках на зернохранилища, краже зерна, а также обострении продовольственного кризиса и дестабилизации всего региона.

«Господин посол, вы можете выйти из зала. Возможно, проще не слышать правды», - отреагировал тогда президент Евросовета.