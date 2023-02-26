Эксперты из американского Института изучения войны (ISW) полагают, что поездка президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай, запланированная на 28 февраля, направлена на помощь КНР и России в обходе западных санкций.
ISW: Беларусь может стать посредником для поставки китайского оружия России
Официальное сообщение о трехдневном визите Лукашенко в Пекин, запланированное на 28 февраля, появилось в субботу на официальном сайте белорусского лидера.
В ежедневной сводке Института говорится, что Лукашенко рассчитывает на встречу главой КНР Си Цзиньпином и другими высшими китайскими чиновниками для заключения соглашений о торговле, инвестициях и больших совместных проектах. Эти соглашения также могут включать в себя и поставку Китаем оружия для России в обход западных санкций.
«Объявление Лукашенко о его визите совпадает с сообщениями CNN и The Washington Post о том, что Китай серьезно рассматривает возможность продажи оружия России. Вероятно, российские и китайские чиновники разработали планы доставки оружия в РФ по поддельным товаросопроводительным документам, чтобы избежать международных санкций. Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушение санкций», - считают в ISW.
В своих материалах CNN и The Washington Post ссылаются на источники связанные с американской разведкой, однако подробностей о том, какие именно разведданные свидетельствуют об изменении позиции Китая, источники не раскрывают.
Издание Der Spiegel писало, что российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников о поставках дронов-камикадзе. Исходя из данных издания, первая партия из ста дронов может быть доставлена в Россию уже в апреле этого года.
США выразили свое беспокойство, относительно возможного сотрудничества КНР и России в вопросе обхода санкций и поставки вооружения. Также США предупредили Китай о серьезных негативных последствиях для их двухсторонних отношений, в случае поставки летального оружия России.
В свою очередь Китай неоднократно заявлял о своем нейтралитете в отношении войны в Украине, а также обвинял США в дестабилизации и эскалации вооруженного конфликта.
На данный момент Россия продолжает использовать территории Беларуси в ведении боевых действий против Украины, но менее активно, чем в начале вторжения.
Лукашенко утверждал, что Беларусь продолжит поддерживать Россию в этом конфликте, однако армия Беларуси включится в конфликт только в случае прямой агрессии со стороны Украины.