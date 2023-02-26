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ISW: Беларусь может стать посредником для поставки китайского оружия России

rus.postimees.ee
ISW: Беларусь может стать посредником для поставки китайского оружия России
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Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Ramil Sitdikov/AP

Эксперты из американского Института изучения войны (ISW) полагают, что поездка президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай, запланированная на 28 февраля, направлена на помощь КНР и России в обходе западных санкций.

Официальное сообщение о трехдневном визите Лукашенко в Пекин, запланированное на 28 февраля, появилось в субботу на официальном сайте белорусского лидера.

В ежедневной сводке Института говорится, что Лукашенко рассчитывает на встречу главой КНР Си Цзиньпином и другими высшими китайскими чиновниками для заключения соглашений о торговле, инвестициях и больших совместных проектах. Эти соглашения также могут включать в себя и поставку Китаем оружия для России в обход западных санкций.

«Объявление Лукашенко о его визите совпадает с сообщениями CNN и The Washington Post о том, что Китай серьезно рассматривает возможность продажи оружия России. Вероятно, российские и китайские чиновники разработали планы доставки оружия в РФ по поддельным товаросопроводительным документам, чтобы избежать международных санкций. Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушение санкций», - считают в ISW.

В своих материалах CNN и The Washington Post ссылаются на источники связанные с американской разведкой, однако подробностей о том, какие именно разведданные свидетельствуют об изменении позиции Китая, источники не раскрывают. 

Издание Der Spiegel писало, что российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников о поставках дронов-камикадзе. Исходя из данных издания, первая партия из ста дронов может быть доставлена в Россию уже в апреле этого года.

США выразили свое беспокойство, относительно возможного сотрудничества КНР и России в вопросе обхода санкций и поставки вооружения. Также США предупредили Китай о серьезных негативных последствиях для их двухсторонних отношений, в случае поставки летального оружия России.

В свою очередь Китай неоднократно заявлял о своем нейтралитете в отношении войны в Украине, а также обвинял США в дестабилизации и эскалации вооруженного конфликта.

На данный момент Россия продолжает использовать территории Беларуси в ведении боевых действий против Украины, но менее активно, чем в начале вторжения. 

Лукашенко утверждал, что Беларусь продолжит поддерживать Россию в этом конфликте, однако армия Беларуси включится в конфликт только в случае прямой агрессии со стороны Украины.

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