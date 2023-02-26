ISW: Беларусь может стать посредником для поставки китайского оружия России

Официальное сообщение о трехдневном визите Лукашенко в Пекин, запланированное на 28 февраля, появилось в субботу на официальном сайте белорусского лидера.

В ежедневной сводке Института говорится, что Лукашенко рассчитывает на встречу главой КНР Си Цзиньпином и другими высшими китайскими чиновниками для заключения соглашений о торговле, инвестициях и больших совместных проектах. Эти соглашения также могут включать в себя и поставку Китаем оружия для России в обход западных санкций.

«Объявление Лукашенко о его визите совпадает с сообщениями CNN и The Washington Post о том, что Китай серьезно рассматривает возможность продажи оружия России. Вероятно, российские и китайские чиновники разработали планы доставки оружия в РФ по поддельным товаросопроводительным документам, чтобы избежать международных санкций. Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушение санкций», - считают в ISW.

В своих материалах CNN и The Washington Post ссылаются на источники связанные с американской разведкой, однако подробностей о том, какие именно разведданные свидетельствуют об изменении позиции Китая, источники не раскрывают.

Издание Der Spiegel писало, что российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников о поставках дронов-камикадзе. Исходя из данных издания, первая партия из ста дронов может быть доставлена в Россию уже в апреле этого года.

США выразили свое беспокойство, относительно возможного сотрудничества КНР и России в вопросе обхода санкций и поставки вооружения. Также США предупредили Китай о серьезных негативных последствиях для их двухсторонних отношений, в случае поставки летального оружия России.

В свою очередь Китай неоднократно заявлял о своем нейтралитете в отношении войны в Украине, а также обвинял США в дестабилизации и эскалации вооруженного конфликта.