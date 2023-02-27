Eesti Energia: 300 000 клиентов переплачивают за электричество

Сейчас к универсальной услуге подключено примерно 300 000 клиентов по всей Эстонии, из которых порядка 200 000 человек – клиенты Eesti Energia.

С начала года 15 000 клиентов уже отказались от этой услуги, поскольку это намного дороже, чем платить за биржевой или фиксированный пакет.

70% из ушедших выбрали биржевой пакет, 30% – фиксированную услугу (16.99 на 6 месяцев, 15.49 на 7 лет).

– Есть ли смысл продолжать использовать универсальную услугу?

– Ответ очевиден: нет! Кто из потребителей хотел бы переплачивать? В ней был бы смысл только в том случае, если бы цена на бирже сегодня была выше. Но на данный момент ни один пакет на рынке, даже у наших конкурентов, – не дороже универсальной услуги.

Зачем обманывать клиентов, держать их на универсальной услуге, если можно предложить более дешевый пакет?

– Можно ли переключиться на более выгодный тариф без штрафов, то есть отказаться от универсальной услуги без санкций? В свое время сообщалось, что без последствий можно менять пакеты только один раз…