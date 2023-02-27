Eesti Energia: в универсальной услуге смысла больше нет
Все другие пакеты на рынке – дешевле!
Автоматический возврат не предусмотрен
От услуги можно отказаться без штрафа
Что заставило концерн Eesti Energia пересмотреть универсальную услугу и предложить клиентам более выгодный фиксированный тариф? Сколько можно будет сэкономить? Почему вопреки ожиданиям универсальный тариф экономным не стал?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель отдела энергопродуктов концерна Eesti Energia Армен Каспаров. Эксперт констатировал, что смысла в дальнейшем использовании универсальной услуги больше нет: «Сейчас все пакеты, предлагаемые на рынке, дешевле универсальной услуги».
Фрагмент беседы:
– Почему концерн Eesti Energia пришел к выводу, что нужен новый тариф?
– В середине декабря мы заметили, что цены на рынке стали снижаться – и на биржевом, и на рынке Nasdaq. Сразу стало понятно, что в течение месяца (с середины декабря – до середины января) цены снизятся, на протяжении 6–12 месяцев они будут ниже, чем тариф «универсальная услуга». В результате мы вышли с новым пакетом, предложив клиенту шестимесячный фиксированный тариф „Kindel 6“ по цене 16.99 за киловатт/час, что на 2,5 цента дешевле универсальной услуги (стоимость последней 19.24). И это не единственный более выгодный пакет!
Сейчас все пакеты Eesti Energia дешевле, чем универсальная услуга.
Это в равной степени относится и к биржевому, и к фиксированным пакетам, которые заключаются сроком от 6 месяцев до 7 лет.
Все наши конкуренты сегодня также предлагают пакеты дешевле универсальной услуги.
Еще в сентябре, как только развернулась дискуссия вокруг универсальной услуги, мы предупреждали Миниэкономики, что универсальная услуга долго не продержится. На данный момент очевидно, что цены на газ сильно упали: от пиковых значений в 330 евро за 1000 кубов до нынешних 50 евро. Это влияет на стоимость электричества в нашем регионе. Все производители могут предлагать его дешевле, зеленая энергия тоже оказывает давление на цены.
Сейчас к универсальной услуге подключено примерно 300 000 клиентов по всей Эстонии, из которых порядка 200 000 человек – клиенты Eesti Energia.
С начала года 15 000 клиентов уже отказались от этой услуги, поскольку это намного дороже, чем платить за биржевой или фиксированный пакет.
70% из ушедших выбрали биржевой пакет, 30% – фиксированную услугу (16.99 на 6 месяцев, 15.49 на 7 лет).
– Есть ли смысл продолжать использовать универсальную услугу?
– Ответ очевиден: нет! Кто из потребителей хотел бы переплачивать? В ней был бы смысл только в том случае, если бы цена на бирже сегодня была выше. Но на данный момент ни один пакет на рынке, даже у наших конкурентов, – не дороже универсальной услуги.
Зачем обманывать клиентов, держать их на универсальной услуге, если можно предложить более дешевый пакет?
– Можно ли переключиться на более выгодный тариф без штрафов, то есть отказаться от универсальной услуги без санкций? В свое время сообщалось, что без последствий можно менять пакеты только один раз…
– Со штрафами все так и осталось, как предусмотрено законом. Те клиенты, которые заключили фиксированные пакеты до 23 сентября минувшего года, могли один раз перейти без штрафа на универсальную услугу. Выйти из нее абсолютно все клиенты тоже могут бесплатно! Любые дальнейшие переходы, наличие/отсутствие штрафов будут прописаны уже в тех пакетах, которые предпочтут клиенты. Надо подчеркнуть, что в новом шестимесячном фиксированном пакете штраф также не предусмотрен.
– В свое время на универсальную услугу многих перевели автоматически. Теперь, когда пакет стал невыгодным, клиентов автоматически переключат на более экономный тариф?
– Если бы в законодательстве было прописано, что продавцы электричества могут автоматически – без согласия клиентов – переводить их на более дешевый пакет, то это было бы сделано. Но на сегодня ничего подобного в законе не прописано. Предусмотрен только автоматический переход на универсальную услугу, обратной процедуры пока нет.
Надо понимать, что домашние потребители относительно пассивны. Далеко не все из 300 000 клиентов универсальной услуги готовы сделать выбор самостоятельно и перейти на другой пакет.
– Поскольку обратной процедуры автоматического выхода из универсальной услуги не предусмотрено законом, то теоретически 300 000 клиентов могут и дальше переплачивать за электричество, и это уже не ваша забота?
– Это наша забота! Мы об этом постоянно говорим в том числе с Департаментом конкуренции, предлагаем внести в закон изменения, которые позволили бы продавцам электроэнергии автоматически переводить клиентов на более выгодные пакеты.
– Как долго может продолжаться ситуация, при которой 300 000 клиентов переплачивают за электричество?
– Eesti Energia готовит большую информационную кампанию для населения. Цель – оповестить наших клиентов о том, что любой другой пакет, кроме универсальной услуги, сейчас стоит дешевле. В середине следующей неделе мы выйдем с этим сообщением к потребителям электроэнергии.
Подробнее в повторе!
Почему концерн Eesti Energia создал новый тариф?
Чем он выгоднее государственной универсальной услуги?
Много ли можно сэкономить?
Можно ли переключиться на новый тариф без штрафа?
Сколько клиентов отказались от универсальной услуги?