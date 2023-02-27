Пн, 27.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Студия Postimees: позволит ли новый тариф сэкономить на коммуналке?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: позволит ли новый тариф сэкономить на коммуналке?
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments

Что заставило концерн Eesti Energia пересмотреть универсальную услугу и предложить клиентам более выгодный фиксированный тариф? Сколько можно будет сэкономить? Почему вопреки ожиданиям универсальный тариф экономным не стал?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель отдела энергопродуктов концерна Eesti Energia Армен Каспаров. Смотрите беседу в 14:00!

  • Почему концерн Eesti Energia создал новый тариф?
  • Чем он выгоднее государственной универсальной услуги?
  • Много ли можно сэкономить?
  • Можно ли переключиться на новый тариф без штрафа?
  • Сколько клиентов отказались от универсальной услуги?
  • На какой период фиксируется цена?
  • Подорожает ли унивесальная услуга?
  • Есть ли смысл продолжать ее использовать?
Ключевые слова
Наверх