Что заставило концерн Eesti Energia пересмотреть универсальную услугу и предложить клиентам более выгодный фиксированный тариф? Сколько можно будет сэкономить? Почему вопреки ожиданиям универсальный тариф экономным не стал?
Студия Postimees: позволит ли новый тариф сэкономить на коммуналке?
14:00
Студия Postimees: позволит ли новый тариф сэкономить на коммуналке?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель отдела энергопродуктов концерна Eesti Energia Армен Каспаров. Смотрите беседу в 14:00!
- Почему концерн Eesti Energia создал новый тариф?
- Чем он выгоднее государственной универсальной услуги?
- Много ли можно сэкономить?
- Можно ли переключиться на новый тариф без штрафа?
- Сколько клиентов отказались от универсальной услуги?
- На какой период фиксируется цена?
- Подорожает ли унивесальная услуга?
- Есть ли смысл продолжать ее использовать?
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