СМИ: Российская элита против войны, но не может сказать Путину правду

Бывший высокопоставленный российский чиновник сказал The Financial Times, что, поскольку первоначальный план вторжения в Украину провалился, Путин искал новые предлоги для продолжения войны.

По словам источников, Путин уверяет близких ему людей, что Россия не была готова к войне.

«Армия в плохом состоянии. Наша промышленность в плохом состоянии. Но хорошо, что мы узнали об этом так, а не когда бы к нам вторглось НАТО», - сказал бывший кремлевский чиновник.

Несколько человек, знакомых с Путиным, рассказали газете, что диктатор становится все более изолированным, и никто не осмеливается сказать ему правду. «Сталин был злодеем, но хорошим руководителем, потому что ему невозможно было солгать. Но Путину никто не говорит правду», - подтвердил газете один из источников.

Аннексия Крыма придала Путину уверенности

Уверенность Путина в себе выросла после аннексии Крыма в 2014 году. Тогда Путин даже не проинформировал Совет безопасности России о том, что планирует оккупировать и аннексировать полуостров. Несколько советников призвали Путина не делать этого. Путин якобы сказал им тогда, что это исторический момент: «Если вы с этим не согласны, можете уйти».