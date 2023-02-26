Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени может занять прибытие патруля с того момента, когда умный или обычный дымовой датчик начинает сигнализировать о том, что дела могут пойти плохо?
Каждая минута на счету ⟩ Как быстро к вам прибудут спасатели в случае пожара?
Связь должна быть получена в течение трех минут
В начале февраля дымовой датчик спас четырех маленьких детей и их отца от пожара в Хаарьюмаа. Вечером дети легли спать, а хозяйка дома отсутствовала. Однако отец детей уснул, оставив горящие свечи на столе. Свечи догорели, а затем подожгли вещи на столе. Датчик разбудил мужчину, а также послал сигнал в центр управления G4S, откуда позвонили хозяину, который сказал, что уже тушит пожар и может сделать это сам. В данном случае сигнала тревоги было достаточно, но как быстро приехали бы аварийные службы?
«В случае тревоги первое, что нужно сделать, - это связаться с клиентом в течение трех минут. Если с человеком удается связаться в течение этого времени, выясняется, нужна ли патрульная машина или ситуация находится под контролем, - говорит Рейко Тяэкер, директор центра обслуживания и контроля G4S. - Наше среднее время реагирования составляет девять минут в целом по Эстонии. Конечно, оно варьируется - в городе реагирование происходит быстрее, в то время как в ненаселенном районе требуется немного больше времени, чтобы добраться до места происшествия».
Помимо патрулей, 12 добровольных спасательных команд реагируют на ситуации по мере необходимости, и они могут еще больше сократить время, необходимое для того, чтобы добраться до места происшествия, если это возможно. «Конечно, нужно учитывать, что это добровольцы, и они не всегда могут быть на связи», - говорит Тяэкер.
Половина инцидентов происходит из-за подгоревшей пищи
Основная причина, по которой датчик подает сигналы тревоги, - подгоревшая пища. «Если в месяц через датчики Nublu поступает в общей сложности две-три тысячи сигналов тревоги, то около 50 процентов из них связаны с подгоревшей пищей», - отмечает Тяэкер.
Тяэкер доволен тем, что люди, как правило, сами сообщают, когда тревога вызвана подгоревшим продуктом, и ситуация находится под контролем клиента.
«Бывали и такие ситуации, когда в первый раз они звонят и говорят, что ситуация под контролем, но через несколько минут звонят снова и понимают, что им все еще нужна помощь», - говорит Тякер.
Однако даже если клиент звонит и говорит, что ситуация под контролем, центр управления не прекращает мониторинг ситуации. Если датчик все еще подает сигнал тревоги, и он быстро поднялся до третьего или четвертого уровня, что уже опасно для жизни, центр управления может принять решение выехать на место происшествия самостоятельно или, если необходимо, сообщить непосредственно в спасательные службы.
Большинство тревог происходит в нерабочее время, будь то выходные или вечер буднего дня. Это время, когда люди готовят дома пищу или топят печь. Ночью, когда люди спят дома, наиболее распространенные инциденты связаны с электрической системой или слишком ранним закрытием вытяжки после разогрева печи.
Дымовые датчики стали обязательными в Эстонии 14 лет назад. С 2018 года для предотвращения несчастных случаев, вызванных газовыми приборами, в жилых помещениях, где есть газовые приборы, подключенные к дымоходу, например, газовые водонагреватели в ванной или на кухне, также обязательна установка газового детектора. С 2022 года газовый детектор будет также обязателен в домах с твердотопливными котлами.