Каждая минута на счету ⟩ Как быстро к вам прибудут спасатели в случае пожара?

Связь должна быть получена в течение трех минут

В начале февраля дымовой датчик спас четырех маленьких детей и их отца от пожара в Хаарьюмаа. Вечером дети легли спать, а хозяйка дома отсутствовала. Однако отец детей уснул, оставив горящие свечи на столе. Свечи догорели, а затем подожгли вещи на столе. Датчик разбудил мужчину, а также послал сигнал в центр управления G4S, откуда позвонили хозяину, который сказал, что уже тушит пожар и может сделать это сам. В данном случае сигнала тревоги было достаточно, но как быстро приехали бы аварийные службы?

«В случае тревоги первое, что нужно сделать, - это связаться с клиентом в течение трех минут. Если с человеком удается связаться в течение этого времени, выясняется, нужна ли патрульная машина или ситуация находится под контролем, - говорит Рейко Тяэкер, директор центра обслуживания и контроля G4S. - Наше среднее время реагирования составляет девять минут в целом по Эстонии. Конечно, оно варьируется - в городе реагирование происходит быстрее, в то время как в ненаселенном районе требуется немного больше времени, чтобы добраться до места происшествия».