Осторожно ⟩ Подозрительный сайт, похожий на e-kool, загружает на компьютер программу удаленного доступа

Отец, случайно зашедший на сайт stuudium.ee, чтобы посмотреть расписание уроков дочери, сообщил ERR о том, что вместо расписания на его компьютер загрузился подозрительный файл abi.exe.

Об аналогичном случае ERR писали в сентябре прошлого года. Тогда RIA пояснил, что речь идет о программе, запускающей приложение удаленного доступа TeamViewer.

Вейкко Раасуке, эксперт по кибербезопасности RIA, сообщил, что домен принадлежит эстонской компании. Однако попытки связаться с компанией и выяснить причины происходящего оказались безрезультатными.

При открытии файла запускается приложение TeamViewer Quick Support, которое отображает человеку уникальный признак пользователя и пароль. В случае отправки этих данных владельцу файла, тот получает возможность удаленного управления компьютером пользователя.

Эксперт заявил, что на данный момент сайт и сам файл не несут в себе ничего вредоносного. Приложение в первую очередь предназначено для обеспечения быстрой удаленной поддержки, и, хотя это является нехорошей практикой, ничего криминального в этом тоже нет.

Эксперт предупреждает, что с файлами .exe нужно быть предельно осторожными, поскольку с ними программа получает возможность работать в самом «сердце» компьютера.