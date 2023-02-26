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ФОТО ⟩ В Таллинне легковой автомобиль врезался в стену здания. «Я многое видел, но такое...»

rus.postimees.ee
В Таллинне легковой автомобиль врезался в стену здания. «Я многое видел, но такое...»
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Происшествие на улице Розени в Таллинне.
Происшествие на улице Розени в Таллинне. Фото: Kuvatõmmis Facebookist

Случайный свидетель, разместивший пост в Facebook с фотографиями с места происшествия, пишет: «Я многое видел, но такое...» 

ДТП произошло в воскресенье в 13:30 на улице Розени. По предварительной информации, водитель Hyundai съехал с дороги и врезался в дом, так как пытался избежать столкновения с внезапно развернувшимся перед ним автомобилем Volkswagen.

По словам диспетчера полиции, в аварии никто не пострадал: «Водители обоих транспортных средств были трезвыми и имели право управлять автомобилем».

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