Случайный свидетель, разместивший пост в Facebook с фотографиями с места происшествия, пишет: «Я многое видел, но такое...»
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Галерея ⟩ В Таллинне легковой автомобиль врезался в стену здания. «Я многое видел, но такое...»
В Таллинне легковой автомобиль врезался в стену здания. «Я многое видел, но такое...»
ДТП произошло в воскресенье в 13:30 на улице Розени. По предварительной информации, водитель Hyundai съехал с дороги и врезался в дом, так как пытался избежать столкновения с внезапно развернувшимся перед ним автомобилем Volkswagen.