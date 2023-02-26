На юге Италии разбилась и затонула лодка с мигрантами

Кораблекрушение произошло недалеко от Стеккато-Ди-Кутро, морского курорта на восточном побережье Калабрии, образующей оконечность «итальянского сапога».

Итальянские власти развернули масштабную поисково-спасательную операцию на суше и на море.

По сообщениям, судно, на борту которого находилось около ста человек, разломилось при попытке высадки на берег.

Число погибших превысило 30 человек, сказал агентству Reuters представитель пожарной службы Калабрии Данило Майда, добавив, что это число - не окончательное.

Пожарные и другие аварийные службы ищут еще выживших в море с помощью гидроциклов, но поиски затрудняет плохая погода, добавил он.

Ранее итальянское информационное агентство ANSA сообщило, что на пляже нашли 27 тел, и что еще больше тел было замечено в море. В официальном телеграм-канале пожарные сообщили, что им удалось обнаружить 28 тел.

По данным информационного агентства Adnkronos, на борту находились выходцы из Ирана, Афганистана и Пакистана.

Некоторым удалось выжить после крушения. Фото: Shutterstock

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила «глубокую скорбь» по поводу случившегося, возложив вину за гибель людей на торговцев людьми.

«Премьер-министр Джорджия Мелони выражает глубокую скорбь по поводу множества человеческих жизней, оборванных торговцами людьми, - говорится в заявлении ее канцелярии. - Бесчеловечно обменивать жизни мужчин, женщин и детей на цену "билета", который они заплатили за ложную перспективу безопасного путешествия».