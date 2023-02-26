До драки пока не дошло ⟩ Люди несут цветы к установленному в Таллинне подбитому российскому танку

О неожиданной акции сообщил автор Telegram-канала «Занимательная Эстония». Акция вызвала недовольство со стороны украинских беженцев, а также местного эстоноязычного населения.

Участники заявляют, что своими действиями хотели выразить скорбь в честь Прощенного воскресения и они недовольны тем, что охрана сразу же убирает принесенные цветы.

На одном из видео, по наблюдениям наших читателей, на записях происходящего около танка, замечен видеооператор, который сотрудничает с пророссийскими активистами.

Активист и блогер Даниил Куракин рассказал Rus.Postimees, что решил убрать цветы, принесенные к танку.

«У большинства жителей Эстонии нет сомнений, что означает этот танк. Это наглядная демонстрация эстонскому народу, что та помощь, которую наша страна отправляет на украинский фронт, не уходит в пустоту, а дает реальные шансы победить Россию», - сказал Куракин.

Активист Даниил Куракин у подбитого российского танка в Таллинне. Фото: Личный архив Даниила Куракина.

По его мнению, несмотря на четкую позицию Эстонии, у нас находятся люди, которые не понимают столь очевидный посыл. «Кто-то видит в этом танке издевательство над памятью погибших в нем солдат. Я тут проблемы не вижу, ведь эти танкисты прибыли в Украину, чтобы поработить свободную и миролюбивую страну. Они осознанно пришли убивать украинцев, и получили закономерный ответ в виде кумулятивного снаряда с последующим подрывом боекомплекта», - рассуждает блогер.

По его словам, один мужчина, явно возмущенный букетом, снял его с корпуса танка, а сам он решил пойти еще дальше и прилюдно выбросил цветы в ближайшую мусорку.