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До драки пока не дошло ⟩ Люди несут цветы к установленному в Таллинне подбитому русскому танку

rus.postimees.ee
Люди несут цветы к установленному в Таллинне подбитому русскому танку
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Люди несут цветы к установленному в Таллинне российскому танку
Люди несут цветы к установленному в Таллинне российскому танку Фото: Из Telegramm канала "Занимательная Эстония"

В воскресение к подбитому российскому танку Т-72, установленному в Таллинне на площади Вабадузе, посетители начали приносить цветы. Акция, которую участники приурочили к православному празднику, вызывает недоумение и недовольство.

О неожиданной акции сообщил автор Telegram-канала «Занимательная Эстония». Акция вызвала недовольство со стороны украинских беженцев, а также местного эстоноязычного населения. 

Участники заявляют, что своими действиями хотели выразить скорбь в честь Прощенного воскресения и они недовольны тем, что охрана сразу же убирает принесенные цветы. 

На одном из видео, по наблюдениям наших читателей, на записях происходящего около танка, замечен видеооператор, который сотрудничает с пророссийскими активистами.

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