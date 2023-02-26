В воскресение к подбитому российскому танку Т-72, установленному в Таллинне на площади Вабадузе, посетители начали приносить цветы. Акция, которую участники приурочили к православному празднику, вызывает недоумение и недовольство.
До драки пока не дошло ⟩ Люди несут цветы к установленному в Таллинне подбитому русскому танку
Люди несут цветы к установленному в Таллинне подбитому русскому танку
О неожиданной акции сообщил автор Telegram-канала «Занимательная Эстония». Акция вызвала недовольство со стороны украинских беженцев, а также местного эстоноязычного населения.
Участники заявляют, что своими действиями хотели выразить скорбь в честь Прощенного воскресения и они недовольны тем, что охрана сразу же убирает принесенные цветы.
На одном из видео, по наблюдениям наших читателей, на записях происходящего около танка, замечен видеооператор, который сотрудничает с пророссийскими активистами.