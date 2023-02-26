До драки пока не дошло ⟩ Люди несут цветы к установленному в Таллинне подбитому русскому танку

О неожиданной акции сообщил автор Telegram-канала «Занимательная Эстония». Акция вызвала недовольство со стороны украинских беженцев, а также местного эстоноязычного населения.

Участники заявляют, что своими действиями хотели выразить скорбь в честь Прощенного воскресения и они недовольны тем, что охрана сразу же убирает принесенные цветы.