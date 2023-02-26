Галерея ⟩ Искусство ковров! Ковры по мотивам работ великого эстонского художника - это больше, чем просто репродукции!

Рита Ассор, основатель и главный дизайнер студии MIURIO, всегда стремилась сочетать дизайн с высоким качеством искусства. «Случайно я познакомилась с Юри и Каей Аррак в прошлом году, и благодаря им моя студия стала местом рождения первой коллекции, признающей эстонское искусство», - сказала она.

«Предыдущее сотрудничество с дизайнерами и модельерами в производстве принтов на ткани и шелковых полотенец дало мне опыт и смелость сделать следующий большой шаг - создать ковры по мотивам работ Юри Аррака, великого эстонского художника. Первые ковры ручной работы Аррака уже выпущены», - объясняет Ассор.

По словам жены Аррака Каи, они давно искали сотрудничества, которое стало бы ощутимым шагом вперед по сравнению с репродукциями или коммерческой печатью.

«Чтобы произведение искусства действительно сияло, необходим профессиональный и душевный подход. Конечно, огромное спасибо Рите за то, что она согласилась на это, ведь каждый дизайнер хочет выразить себя через свои личные творения», - говорит Кай Аррак.

Сам Юри Аррак (1936-2022) также смог отдать дань уважения студии MIURIO.

«Я делал свою работу как художник, и когда эти картины или их детали изображаются на каком-либо предмете, это не только не умаляет картину, но и придает ценность предмету, на который нанесена раскраска картины, - сказал он. - И таким образом работа не остается эксклюзивной копией на чьей-то стене или в музее, а достигает многих людей, украшая более повседневные изделия. Надеюсь, это сделает ваш день! Конечно, и качество материала, и качество печати очень важны, и студия MIURIO, безусловно, гарантирует это».

Студия дизайна модернизировала оригинальные картины Аррака в дизайны ковров (картины «Строители» (1972), «Наблюдатели» (1970), «Русалка» (1966), «Трагический объект»(1966)), предлагая ковры в модной цветовой палитре: серо-темно-синий, бледно-темно-синий, бежево-серебристо-желтый и зеленовато-коричневый.