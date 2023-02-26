Открывая 20-й президентский поход, Алар Карис сказал, что чем больше движения, тем больше здоровых людей. В 10-километровом походе от Аэгвийду до Янеда приняли участие около 1 500 человек.
«В Лондоне такого нет»: 20-й президентский поход прошел в лучах солнца
20-й президентский поход прошел в лучах солнца
Президент Алар Карис сказал пришедшим в Аэгвийду любителям походов, что, к сожалению, его офисная работа не позволяет ему много заниматься физическими упражнениями. В своей юбилейной речи президент сказал, что Год движения в этом году предполагает, что чем больше движения, тем больше здоровых людей. «Если мы будем постоянно поощрять себя движением, то и Эстония станет сильнее», - сказал Карис.
Президент посоветовал преодолевать десятикилометровый поход в неторопливом темпе, чтобы сосредоточиться на природе Эстонии и царящем в ней спокойствии.
Старейшина волости Тапа Валдо Хельмелайд также пожелал участникам похода счастливого пути, сказав, что рад видеть в Аэгвийду людей, которые смогли оторваться от блинов и кофе, а также от последствий годовщины Дня Республики. Хельмелайд поблагодарил организаторов и участников президентского похода.
В Нелиярве участникам похода предлагался чай, и многие воспользовались возможностью пересечь тропу на лыжах. Тыну Пийтс из Таллинна сказал, что в этом году лыжная трасса была очень хорошей, так как не было гололеда. По словам мужчины, некоторые спуски могут быть опасными из-за гололеда. «Я точно не знаю, в скольких походах я был. Кажется, это десятый. Обычно мы ездим с семьей, а сегодня со мной моя дочь и внучка», - сказал Пийтс.
Марго Таммепыльд тоже встала на лыжи, но для нее это был первый президентский поход. «Меня подтолкнула прекрасная погода и прекрасная зима. Почему бы не выйти и не заняться спортом вместе с людьми», - сказала Таммепыльд, которая родом из Пайде, и в родном городе ее ждет сауна.
«Этот год - год здоровья и сауны, поэтому нужно сделать и то, и другое», - сказала она. Таммепыльд пришла в поход со своей семьей, но пошутила, что спортсмены уже ушли вперед, а она и ее дочь Мариетта последуют за ними после того, как выпьют чай.
Сильвия (38 лет) и Хейво (39 лет), живущие в Аэгвийду, отправились в поход со своей трехлетней дочерью Эмилией. По словам матери, поход прошел очень хорошо, но было немного трудно тащить санки. Сильвия ходит в президентский поход почти каждый год.
Барни (37 лет) из Лондона (Великобритания) живет в Эстонии уже три года и говорит, что в Таллинне жить приятнее, чем в Лондоне. «Общественные службы работают хорошо, и у вас очень красивый старый город. У вас много красивых мест и интересная культура», - говорит Барни.
Рози (29 лет), которая также родом из Великобритании, но живет в Эстонии уже год, сказала, что больше всего ее привлекают возможности для занятий спортом в Эстонии. «То, что можно легко выбраться из Таллинна и покататься на лыжах, например, очень здорово. В Лондоне, например, такого нет. У вас так много спортивных возможностей, и они легко доступны», - говорит Рози.
Барни и Рози узнали о президентском походе от своего друга, который, к сожалению, не смог приехать сам. Мужчина из Великобритании сказал, что лыжная трасса была намного лучше, чем та, что была на прошлой неделе во время лыжного марафона в Тарту. «У нас в Великобритании не бывает много снега, и поэтому ваши зимы лучше, потому что здесь можно кататься на лыжах. Вы также можете заниматься зимними видами спорта», - сказал Барни. Говоря о своих планах на вечер, британцы сказали, что по приезду в столицу они искупаются в море, а затем пойдут в сауну.
В Янеда в ресторане «Черный жеребец» пешим туристам подавали суп, а Андрус Курвитс играл музыку для танцев. Ресторан был забит до отказа, люди продолжали прибывать.
Очередь за супом длиной 30 метров продвигалась быстро, так как официанты быстро разливали суп. К супу прилагался хлеб и сладкая выпечка.
Можно было бы подумать, что холодным эстонцам рановато танцевать, но танцпол был заполнен, и люди были счастливы.