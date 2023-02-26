«В Лондоне такого нет»: 20-й президентский поход прошел в лучах солнца

«Этот год - год здоровья и сауны, поэтому нужно сделать и то, и другое», - сказала она. Таммепыльд пришла в поход со своей семьей, но пошутила, что спортсмены уже ушли вперед, а она и ее дочь Мариетта последуют за ними после того, как выпьют чай.

Сильвия (38 лет) и Хейво (39 лет), живущие в Аэгвийду, отправились в поход со своей трехлетней дочерью Эмилией. По словам матери, поход прошел очень хорошо, но было немного трудно тащить санки. Сильвия ходит в президентский поход почти каждый год.

Барни (37 лет) из Лондона (Великобритания) живет в Эстонии уже три года и говорит, что в Таллинне жить приятнее, чем в Лондоне. «Общественные службы работают хорошо, и у вас очень красивый старый город. У вас много красивых мест и интересная культура», - говорит Барни.

Рози (29 лет), которая также родом из Великобритании, но живет в Эстонии уже год, сказала, что больше всего ее привлекают возможности для занятий спортом в Эстонии. «То, что можно легко выбраться из Таллинна и покататься на лыжах, например, очень здорово. В Лондоне, например, такого нет. У вас так много спортивных возможностей, и они легко доступны», - говорит Рози.

Барни и Рози узнали о президентском походе от своего друга, который, к сожалению, не смог приехать сам. Мужчина из Великобритании сказал, что лыжная трасса была намного лучше, чем та, что была на прошлой неделе во время лыжного марафона в Тарту. «У нас в Великобритании не бывает много снега, и поэтому ваши зимы лучше, потому что здесь можно кататься на лыжах. Вы также можете заниматься зимними видами спорта», - сказал Барни. Говоря о своих планах на вечер, британцы сказали, что по приезду в столицу они искупаются в море, а затем пойдут в сауну.

В Янеда в ресторане «Черный жеребец» пешим туристам подавали суп, а Андрус Курвитс играл музыку для танцев. Ресторан был забит до отказа, люди продолжали прибывать.

Очередь за супом длиной 30 метров продвигалась быстро, так как официанты быстро разливали суп. К супу прилагался хлеб и сладкая выпечка.