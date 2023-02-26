Лед, упавший с крыши дома в Пярну, повредил автомобиль. Горуправа возмещать ущерб не намерена

В декабре прошлого года в узком дворе лед упал на машину Пену, несмотря на то, что он предусмотрительно припарковал машину в нескольких метрах от стены соседнего дома. Фактически это был второй случай, когда снег, падающий с неубранной крыши одного и того же дома, попадал на один и тот же автомобиль. На этот раз снег валил с такой скоростью, что улетел дальше, чем Пену мог себе представить. Пену вызвал полицию, которая зафиксировала ситуацию.