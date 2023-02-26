Однажды вечером лед упал на капот автомобиля Йоханнеса Пену из Пярну, который был припаркован во дворе, в результате чего на автомобиле осталась большая вмятина. Соседний с Пену дом на Кунинга, 34, с крыши которого и упал лед, принадлежит городу. Часть ремонта, несмотря на страховку, Пену пришлось оплачивать самостоятельно, после чего он предъявил иск в размере 190 евро горуправе Пярну. Однако город отказывается платить, утверждая, что Пену не доказал свое право парковать машину у себя во дворе.
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Лед, упавший с крыши дома в Пярну, повредил автомобиль. Горуправа возмещать ущерб не намерена
Лед, упавший с крыши дома в Пярну, повредил автомобиль. Горуправа возмещать ущерб не намерена
В декабре прошлого года в узком дворе лед упал на машину Пену, несмотря на то, что он предусмотрительно припарковал машину в нескольких метрах от стены соседнего дома. Фактически это был второй случай, когда снег, падающий с неубранной крыши одного и того же дома, попадал на один и тот же автомобиль. На этот раз снег валил с такой скоростью, что улетел дальше, чем Пену мог себе представить. Пену вызвал полицию, которая зафиксировала ситуацию.